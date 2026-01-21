Rain Alert: अगले 24 से 48 घंटे में 10 राज्यों में भारी बारिश-तूफानी हवाओं का अलर्ट, हड्डियां कंपा देने वाली पड़ेगी ठंड

Edited By Anu Malhotra, Updated: 21 Jan, 2026 01:15 PM

नेशनल डेस्क: जनवरी की विदाई से पहले कुदरत अपना सबसे सख्त चेहरा दिखाने को तैयार है। उत्तर भारत के विशाल मैदानों से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों तक, अगले 24 से 48 घंटे बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। मौसम विभाग (IMD) ने एक शक्तिशाली वायुमंडलीय हलचल के कारण देश के 10 राज्यों में 'भारी बारिश और तूफानी हवाओं' का अलर्ट जारी किया है। यह बारिश न केवल जनजीवन की रफ्तार रोकेगी, बल्कि इसके गुजरते ही हड्डियों को कंपा देने वाली 'गलन' का एक नया दौर शुरू होगा।

10 राज्यों में 'आसमानी आफत' का साया

IMD के अनुसार, 22 से 24 जनवरी के बीच एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भारत के मौसम का नक्शा बदल देगा:

प्रमुख राज्यों का ताजा हाल (21 जनवरी 2026)

1. दिल्ली-NCR: सन्नाटे से पहले का शोर

राजधानी में आज धूप खिलने से राहत रहेगी (न्यूनतम 8°C), लेकिन यह शांति सिर्फ 48 घंटों के लिए है। 23 जनवरी से यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश दस्तक देगी।

2. उत्तर प्रदेश: भारी बारिश और कोहरे का 'डबल अटैक'

UP के 10 से अधिक जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट है। विशेषकर अयोध्या, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में रात 10 बजे से सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी शून्य के करीब रह सकती है।

3. बिहार: बर्फीली हवाओं की वापसी

पटना से लेकर पूर्णिया तक अगले 24 घंटे में 40 किमी/घंटा की रफ़्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। गया और जहानाबाद जैसे जिलों में शीतलहर का नया दौर शुरू होने वाला है।

4. राजस्थान: दो विक्षोभों की टक्कर

मरुधरा में आज से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। 22 जनवरी को जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश होगी, जबकि 26 जनवरी को एक और नया सिस्टम राज्य को प्रभावित करेगा।

5. मध्य प्रदेश और झारखंड:

भोपाल और रांची में सुबह का पारा 9°C से 12°C के बीच रहेगा। रीवा और सतना जैसे इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है।

आज के प्रमुख शहरों का तापमान चार्ट

शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C) स्थिति दिल्ली 22 08 आंशिक बादल मनाली -01 -16 भीषण ठंड श्रीनगर 07 -02 बर्फीली रात लखनऊ 21 11 घना कोहरा पटना 20 11 शीतलहर नैनीताल 18 06 बर्फबारी की संभावना

यात्रियों और किसानों के लिए जरूरी निर्देश