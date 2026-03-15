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भारत गैस सिलेंडर बुक नहीं हो रहा? नोट कर लें ये हेल्पलाइन नंबर

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 03:17 PM

unable to book a bharat gas cylinder note down this helpline number

इन दिनों भारत गैस सिलेंडर की बुकिंग में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ऐप या वेबसाइट से बुकिंग नहीं हो पाती या सिस्टम एरर दिखाता है। आसान समाधान के लिए फोन से बुकिंग करना सबसे बेहतर तरीका है। ग्राहक 7715012345 पर कॉल कर...

नेशनल डेस्क : इन दिनों देश में LPG गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं के बीच परेशानी बढ़ गई है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका सिलेंडर समय पर बुक नहीं हो रहा या ऑनलाइन सिस्टम बार-बार एरर दिखा रहा है। इस वजह से कई उपभोक्ता परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि अब क्या किया जाए।

ऑनलाइन बुकिंग में हो रही दिक्कत

भारत गैस के कई उपभोक्ता ऐप या वेबसाइट के माध्यम से सिलेंडर बुक करने में समस्या का सामना कर रहे हैं। कई बार साइट या मोबाइल ऐप पर बुकिंग करने की कोशिश सफल नहीं हो पाती। तकनीकी गड़बड़ी या नेटवर्क की समस्या के कारण यह परेशानी होती है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ आसान विकल्प मौजूद हैं।

फोन से सिलेंडर बुकिंग का आसान तरीका

अगर ऑनलाइन बुकिंग काम नहीं कर रही है तो फोन से बुक करना सबसे आसान तरीका है। भारत गैस ने ग्राहकों की सुविधा के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। IVR नंबर 7715012345: इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको आसान निर्देश दिए जाते हैं। इन्हें फॉलो करते ही आपकी बुकिंग दर्ज हो जाती है। इसके बाद आपको बुकिंग कन्फर्मेशन का मैसेज भी मिल जाता है। कस्टमर केयर नंबर 1800224344: बुकिंग या डिलीवरी से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। कस्टमर केयर टीम शिकायत को समझकर जल्दी समाधान देती है।

ऐप और वेबसाइट के जरिए बुकिंग

अधिकांश लोग अब मोबाइल ऐप या वेबसाइट से सिलेंडर बुक करते हैं। भारत गैस की आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करके आसानी से बुकिंग की जा सकती है। अगर ऐप या वेबसाइट में तकनीकी समस्या आ रही हो तो थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करना सही रहता है। कई बार इंटरनेट या सर्वर की समस्या के कारण बुकिंग असफल हो जाती है।

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नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें

अगर ऑनलाइन या फोन से बुकिंग में समस्या बनी रहती है तो अपने नजदीकी गैस एजेंसी से सीधे संपर्क करना सबसे अच्छा उपाय है। एजेंसी का स्टाफ आपकी बुकिंग तुरंत कर सकता है और डिलीवरी की जानकारी भी दे सकता है। सही जानकारी और सही माध्यम का इस्तेमाल करने से इस तरह की छोटी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं।


 

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