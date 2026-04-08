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US Iran Ceasefire : क्या होते हैं सीजफायर के नियम, इसका उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होती है?

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 03:38 PM

what are ceasefire rules and what are the consequences of breaking them

सीजफायर का मतलब दो देशों या पक्षों के बीच अस्थायी रूप से लड़ाई और हिंसा रोकना होता है। इसके तहत दोनों पक्ष हमले बंद करते हैं, शांति बनाए रखते हैं और नागरिक क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाते। इसका उद्देश्य राहत और बातचीत का मौका देना होता है। अगर कोई...

नेशनल डेस्क : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है।इससे पहले दोनों देशों के बीच हालात इतने खराब हो गए थे कि बड़े सैन्य हमले की आशंका जताई जा रही थी। सीजफायर की घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और आम लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि सीजफायर क्या होता है, इसके नियम क्या हैं और उल्लंघन करने पर क्या सजा होती है।

सीजफायर क्या होता है?

सीजफायर का मतलब है किसी लड़ाई या हिंसा को अस्थायी या स्थायी रूप से रोक देना। जब दो देश या विरोधी पक्ष आपसी सहमति से सैन्य कार्रवाई और गोलीबारी बंद करने का निर्णय लेते हैं, तो इसे सीजफायर कहते हैं।

मुख्य उद्देश्य :

  • तुरंत हिंसा रोकना
  • बातचीत और शांति के लिए अवसर देना
  • घायल और जरूरतमंद लोगों को राहत और इलाज प्रदान करना

हालांकि, सीजफायर का मतलब यह नहीं कि विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। तनाव और राजनीतिक मुद्दे बनी रह सकती हैं।

सीजफायर के आम नियम

सीजफायर के कोई सख्त नियम नहीं होते, लेकिन आम तौर पर इसमें शामिल बातें हैं:

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  • दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमला नहीं करेंगे।
  • सीमा पर शांति बनाए रखी जाएगी।
  • नई सैन्य कार्रवाई, बमबारी या सैनिकों की आक्रामक तैनाती नहीं होगी।
  • अस्पताल, स्कूल और आम लोगों के इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा।
  • कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे UN या अन्य निगरानी एजेंसियों को यह देखने की जिम्मेदारी दी जाती है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
  • अफवाहें और भड़काऊ खबरें रोकने की कोशिश की जाती है ताकि माहौल शांत बना रहे।

सीजफायर तोड़ने पर क्या होती है कार्रवाई?

अगर कोई देश या पक्ष सीजफायर का उल्लंघन करता है, तो इसे गंभीर माना जाता है।

संभावित कदम:

  • दूसरा पक्ष इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर शिकायत कर सकता है।
  • संयुक्त राष्ट्र (UN) में मामला उठाया जा सकता है।
  • दोषी देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती है।
  • आर्थिक या कूटनीतिक दबाव डाला जा सकता है।
  • गंभीर उल्लंघन होने पर फिर से युद्ध की स्थिति बन सकती है।


 

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