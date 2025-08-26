Whatsapp Without Internet: अब बिना इंटरनेट के WhatsApp पर करें वीडियो कॉल, जानें कैसे?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 26 Aug, 2025 05:08 PM

नेशनल डेस्क। Google ने हाल ही में अपनी नई Pixel 10 सीरीज लॉन्च की है जिसमें कई बड़े अपग्रेड्स देखने को मिले हैं। इनमें से सबसे खास फीचर है WhatsApp वॉइस और वीडियो कॉल के लिए सैटेलाइट नेटवर्क सपोर्ट। इसका मतलब है कि अब आप बिना मोबाइल नेटवर्क या वाई-फाई के भी सीधे सैटेलाइट से जुड़कर WhatsApp कॉल कर पाएंगे। यह Google का एक बड़ा कदम है जो सीधे तौर पर Apple को टक्कर देता है।

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

Google ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में Twitter) अकाउंट पर बताया कि यह सैटेलाइट-आधारित WhatsApp कॉलिंग फीचर 28 अगस्त से उपलब्ध होगा। इसी दिन Pixel 10 सीरीज पहली बार बिक्री के लिए जाएगी।

➤ जब यह फीचर एक्टिवेट होगा तो फोन की स्टेटस बार में एक सैटेलाइट का आइकन दिखाई देगा।

➤ यह आइकन बताएगा कि आपकी कॉल सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए हो रही है।

➤ फिलहाल यह सुविधा कुछ चुनिंदा नेटवर्क कैरियर्स के साथ ही काम करेगी और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है।

Google की Apple पर बढ़त

Apple पहले से ही अपने iPhones में सैटेलाइट कनेक्टिविटी की सुविधा दे रहा है लेकिन वह केवल आपातकालीन स्थितियों में टेक्स्ट मैसेज भेजने तक सीमित है। वहीं Google का यह कदम उपयोगकर्ताओं को एक कदम आगे ले जाता है क्योंकि वे सीधे WhatsApp पर वॉइस और वीडियो कॉल कर पाएंगे। यह सुविधा खास तौर पर उन दूरदराज के इलाकों में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता है।

स्मार्टवॉच में भी सैटेलाइट सपोर्ट

Google ने सिर्फ स्मार्टफोन तक ही इस फीचर को सीमित नहीं रखा है। Pixel Watch 4 LTE मॉडल्स को भी सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट करने की सुविधा दी जाएगी। यह इसे सीधे सैटेलाइट से जुड़ने वाली दुनिया की पहली स्मार्टवॉच बना देगा। इस वॉच में Snapdragon W5 Gen 2 चिप का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह आपातकालीन संदेश भेजने में सक्षम होगी।

Samsung Galaxy S25 Ultra से है मुकाबला

Pixel 10 सीरीज का मुकाबला बाजार में मौजूद प्रीमियम फ्लैगशिप फोन जैसे Samsung Galaxy S25 Ultra से है। सैमसंग के इस फोन में Snapdragon 8 Elite “For Galaxy” प्रोसेसर, 6.8-इंच Dynamic AMOLED डिस्प्ले और 200MP कैमरा जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं।