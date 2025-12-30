Main Menu

WhatsApp Features 2026: अब चैट में दिखेगा न्यू ईयर का रंग! WhatsApp ने जोड़े नए स्टिकर और इफेक्ट्स

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 11:50 AM

whatsapp s new year s blast these amazing features arrive to welcome 2026

WhatsApp New Year Gift : साल 2025 को विदाई देने और 2026 का स्वागत करने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने कमर कस ली है। कंपनी ने नए साल के जश्न को दोगुना करने के लिए कई न्यू-ईयर स्पेशल फीचर्स रोल आउट किए हैं। वॉट्सऐप के मुताबिक नया साल उनके लिए साल का सबसे बड़ा दिन होता है जब मैसेज और कॉल्स के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आइए जानते हैं इस बार आपके चैटिंग एक्सपीरियंस में क्या नया जुड़ने वाला है।

PunjabKesari

चैटिंग और वीडियो कॉल में दिखेगी आतिशबाजी

नए साल पर अपनी बातचीत को और भी रंगीन बनाने के लिए वॉट्सऐप ने ये फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी ने खास 2026 की थीम पर आधारित स्टिकर पैक लॉन्च किया है जिससे आप बिना कुछ टाइप किए शानदार अंदाज में शुभकामनाएं दे सकेंगे। अब वीडियो कॉल के दौरान आप स्क्रीन पर फायरवर्क्स (आतिशबाजी), कन्फेटी और स्टार एनिमेशन जैसे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। इसके लिए कॉल के दौरान बस इफेक्ट ऑप्शन पर टैप करना होगा। मैसेज पर रिएक्ट करने का तरीका अब और मजेदार होगा। जब आप किसी मैसेज पर रिएक्शन देंगे तो स्क्रीन पर रंग-बिरंगी कन्फेटी (कागज की कतरनें) उड़ती नजर आएंगी।

 

PunjabKesari

स्टेटस अपडेट अब और भी कूल

वॉट्सऐप स्टेटस लगाने वालों के लिए कंपनी ने पहली बार एनिमेटेड स्टिकर का विकल्प दिया है। यूजर 2026 के खास लेआउट को चुनकर उस पर अपनी पसंद के मूविंग (हिलते-डुलते) स्टिकर्स लगा सकते हैं जिससे आपका स्टेटस सबसे अलग दिखेगा।

PunjabKesari

ग्रुप में ऐसे करें न्यू ईयर पार्टी की प्लानिंग

पार्टी की प्लानिंग को आसान बनाने के लिए ग्रुप चैट्स में नए टूल्स जोड़े गए हैं:

  1. इवेंट क्रिएट करें: ग्रुप में पार्टी का समय और जगह तय करने के लिए आप इवेंट बना सकते हैं।

  2. मैसेज पिनिंग: इवेंट की डिटेल्स को ग्रुप में सबसे ऊपर पिन किया जा सकता है ताकि कोई भी मेंबर जरूरी जानकारी मिस न करे।

  3. ग्रुप पोल: खाने-पीने की पसंद या म्यूजिक डिसाइड करने के लिए आप ग्रुप में पोल (Poll) का सहारा ले सकते हैं।

