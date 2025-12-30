WhatsApp Features 2026: अब चैट में दिखेगा न्यू ईयर का रंग! WhatsApp ने जोड़े नए स्टिकर और इफेक्ट्स

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 30 Dec, 2025 11:50 AM

WhatsApp New Year Gift : साल 2025 को विदाई देने और 2026 का स्वागत करने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने कमर कस ली है। कंपनी ने नए साल के जश्न को दोगुना करने के लिए कई न्यू-ईयर स्पेशल फीचर्स रोल आउट किए हैं। वॉट्सऐप के मुताबिक नया साल उनके लिए साल का सबसे बड़ा दिन होता है जब मैसेज और कॉल्स के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आइए जानते हैं इस बार आपके चैटिंग एक्सपीरियंस में क्या नया जुड़ने वाला है।

चैटिंग और वीडियो कॉल में दिखेगी आतिशबाजी

नए साल पर अपनी बातचीत को और भी रंगीन बनाने के लिए वॉट्सऐप ने ये फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी ने खास 2026 की थीम पर आधारित स्टिकर पैक लॉन्च किया है जिससे आप बिना कुछ टाइप किए शानदार अंदाज में शुभकामनाएं दे सकेंगे। अब वीडियो कॉल के दौरान आप स्क्रीन पर फायरवर्क्स (आतिशबाजी), कन्फेटी और स्टार एनिमेशन जैसे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। इसके लिए कॉल के दौरान बस इफेक्ट ऑप्शन पर टैप करना होगा। मैसेज पर रिएक्ट करने का तरीका अब और मजेदार होगा। जब आप किसी मैसेज पर रिएक्शन देंगे तो स्क्रीन पर रंग-बिरंगी कन्फेटी (कागज की कतरनें) उड़ती नजर आएंगी।

स्टेटस अपडेट अब और भी कूल

वॉट्सऐप स्टेटस लगाने वालों के लिए कंपनी ने पहली बार एनिमेटेड स्टिकर का विकल्प दिया है। यूजर 2026 के खास लेआउट को चुनकर उस पर अपनी पसंद के मूविंग (हिलते-डुलते) स्टिकर्स लगा सकते हैं जिससे आपका स्टेटस सबसे अलग दिखेगा।

ग्रुप में ऐसे करें न्यू ईयर पार्टी की प्लानिंग

पार्टी की प्लानिंग को आसान बनाने के लिए ग्रुप चैट्स में नए टूल्स जोड़े गए हैं: