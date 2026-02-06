Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | iPhone फैंस के लिए बड़ी खबर, फरवरी में लॉन्च होगा सबसे सस्ता आईफोन!

iPhone फैंस के लिए बड़ी खबर, फरवरी में लॉन्च होगा सबसे सस्ता आईफोन!

Edited By Updated: 06 Feb, 2026 03:23 PM

apple set to launch iphone 17e with c1x chipset and magsafe in february 2026

एपल अपने नए बजट iPhone 17e को फरवरी 2026 में लॉन्च कर सकता है। फोन में C1X चिपसेट और MagSafe वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की संभावना है। डिज़ाइन पुराने iPhone 16e जैसा ही रहेगा और Dynamic Island शामिल नहीं होगा। कैमरा सेटअप में बड़े बदलाव नहीं...

गैजेट डेस्क : एपल के किफायती स्मार्टफोन से जुड़ी नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी अपना अगला बजट मॉडल iPhone 17e इसी महीने फरवरी 2026 में पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसमें नया C1X चिपसेट और MagSafe चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर मिल सकते हैं। हालांकि डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है और यह पिछले मॉडल जैसा ही दिखाई दे सकता है।

लॉन्च तारीख को लेकर रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह डिवाइस 19 फरवरी के आसपास पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कंपनी इसके लिए बड़ा लॉन्च इवेंट आयोजित करने के बजाय सीधे घोषणा कर सकती है। पहले भी संकेत मिले थे कि यह फोन साल की पहली तिमाही में आ सकता है, इसलिए यह समयसीमा उसी के अनुरूप बताई जा रही है।

यह भी पढ़ें - नहीं खानी पड़ेगी अब दवा... दिल के डाॅक्टर ने बताया हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के 6 तरीके

डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं

जानकारी के मुताबिक फोन का फ्रंट डिजाइन पुराने मॉडल जैसा रह सकता है, जिसमें नॉच स्टाइल डिस्प्ले जारी रहने की संभावना है। Dynamic Island दिए जाने की चर्चाओं को हालिया रिपोर्ट्स में खारिज किया गया है। कंपनी कीमत को किफायती बनाए रखने के लिए मौजूदा डिजाइन को बरकरार रख सकती है।

चार्जिंग में संभावित अपग्रेड

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नए मॉडल में MagSafe वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जोड़ा जा सकता है, जिससे चार्जिंग स्पीड पहले के मुकाबले तेज हो सकती है। पिछले मॉडल में केवल बेसिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट था, इसलिए यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

और ये भी पढ़े

नया मॉडम और परफॉर्मेंस

फोन में C1X मॉडम दिए जाने की भी चर्चा है, जो बेहतर नेटवर्क स्पीड और ऊर्जा दक्षता देने में मदद कर सकता है। इससे इंटरनेट परफॉर्मेंस और बैटरी उपयोग दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है। कैमरा सेटअप में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और सिंगल रियर कैमरा जारी रह सकता है।

यह भी पढ़ें - आज फिर सस्ता हुआ सोना, जानें 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

आगे और जानकारी की उम्मीद

फिलहाल कंपनी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आने वाले समय में इस डिवाइस से जुड़ी और जानकारियां सामने आ सकती हैं। यदि लीक सही साबित होती हैं, तो यह एपल के बजट आईफोन लाइनअप का अगला बड़ा अपडेट हो सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!