1950 किलोमीटर, 37 घंटे…भारत की कौन सी बस है जो इतनी लंबी दूरी तय करती है? जानिए पूरा रूट

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 02:25 PM

which bus in india covers such a long distance find out the ticket price

भारत में ट्रेन और फ्लाइट के साथ-साथ बस यात्रा भी लंबी दूरी तय करने का एक लोकप्रिय तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा बस रूट है, जो लगभग 1950 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में 37 घंटे लगते हैं।

नेशनल डेस्क: भारत में ट्रेन और फ्लाइट के साथ-साथ बस यात्रा भी लंबी दूरी तय करने का एक लोकप्रिय तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा बस रूट है, जो लगभग 1950 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में 37 घंटे लगते हैं। यह रूट बेंगलुरु से जोधपुर तक जाता है और इसे भारत का सबसे लंबा बस रूट माना जाता है।

चार राज्यों से होकर गुजरता है लंबा सफर
इस लंबी यात्रा में बस कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरती है। रास्ते में कई छोटे-बड़े शहर आते हैं, जहां यात्री अपनी ब्रेक टाइम में आराम कर सकते हैं और खाने-पीने की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान यात्रियों को अलग-अलग राज्यों की संस्कृति, भाषा और खान-पान का अनुभव भी मिलता है।

क्यों खास है बेंगलुरु-जोधपुर बस रूट?
1950 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं है, लेकिन इस रूट की खासियत इसकी लंबाई और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में है। आजकल इस रूट पर चलने वाली बसों में आरामदायक सीटें, एयर कंडीशनिंग और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे लंबे सफर को आसान बनाया जा सकता है।

अगर दूसरे लंबे बस रूट्स की तुलना करें, तो मुंबई से कोलकाता की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है और इसे तय करने में लगभग 33 घंटे लगते हैं। वहीं, मुंबई से दिल्ली का सफर लगभग 1400 किलोमीटर लंबा होता है। इन सभी की तुलना में बेंगलुरु से जोधपुर का रूट दूरी और समय दोनों में सबसे लंबा है।

यात्रियों के लिए एक अनोखा अनुभव
लंबी दूरी की बस यात्रा उन लोगों के लिए खास होती है जो रास्ते के दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं। इस सफर में यात्री पहाड़, मैदान, शहर और गांव सभी जगहों का अनुभव कर सकते हैं। यही वजह है कि बेंगलुरु-जोधपुर बस रूट चर्चा में रहता है और लंबी बस यात्रा का अनुभव लेना चाहने वालों के लिए यह यादगार साबित हो सकता है।

