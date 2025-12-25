Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Cancer Risks In Flour : कहीं आपके आटे की रोटी भी तो नहीं दे रही कैंसर को दावत? जानें कैसे मिलते हैं ये संकेत

Cancer Risks In Flour : कहीं आपके आटे की रोटी भी तो नहीं दे रही कैंसर को दावत? जानें कैसे मिलते हैं ये संकेत

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 01:04 PM

which flour bread can increase the risk of cancer

भारत के लगभग हर घर में रोटी आहार का मुख्य हिस्सा है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेहत बनाने वाली यह रोटी आपको बीमार भी कर सकती है? हालिया शोध और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो रोटी खाने से कैंसर नहीं होता बल्कि उसे बनाने और स्टोर करने के गलत...

Cancer From Flour : भारत के लगभग हर घर में रोटी आहार का मुख्य हिस्सा है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेहत बनाने वाली यह रोटी आपको बीमार भी कर सकती है? हालिया शोध और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो रोटी खाने से कैंसर नहीं होता बल्कि उसे बनाने और स्टोर करने के गलत तरीके शरीर में कैंसर की कोशिकाओं (Cancer Cells) को सक्रिय कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि रसोई की ये छोटी सी लापरवाही कैसे बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है।

PunjabKesari

जली हुई रोटी: एक्रिलामाइड का खतरा

अक्सर लोग रोटी को तेज आंच पर या सीधे गैस की लौ पर सेंकते हैं जिससे रोटी कहीं-कहीं से जलकर काली हो जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन (जैसे रोटी) को बहुत अधिक तापमान पर पकाया जाता है तो उसमें एक्रिलामाइड (Acrylamide) नामक रसायन बनता है। लंबे समय तक जली हुई या अत्यधिक भुनी हुई रोटी का सेवन करने से शरीर में कार्सिनोजेनिक (कैंसर पैदा करने वाले) तत्व बढ़ सकते हैं।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

मैदा क्यों है सफेद जहर?

मैदा यानी रिफाइंड फ्लोर (Refined Wheat Flour) को लेकर डॉक्टर हमेशा सतर्क रहने की सलाह देते हैं। मैदा बनाने की प्रक्रिया में गेहूं के चोकर और फाइबर को निकाल दिया जाता है जिससे सारे जरूरी मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। मैदे का अधिक सेवन ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक मैदा खाने से कोलन (आंत), ब्रेस्ट और गैस्ट्रिक कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है।

PunjabKesari

बासी और फफूंद वाली रोटी से बचें

कई बार हम रात की बची हुई रोटी सुबह या अगले दिन खाते हैं। यदि रोटी को सही ढंग से स्टोर न किया जाए तो उसमें सूक्ष्म फफूंद (Fungus) लग सकती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। यह फफूंद शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स पैदा करती है जो लिवर और पेट के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं।

 

यह भी पढ़ें: इंतजार खत्म! क्रिसमस पर मुंबई वालों को मिली बड़ी सौगात, आज से शुरू हुआ Navi Mumbai International Airport

 

PunjabKesari

सेहतमंद रहने के लिए क्या चुनें?

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए अपने खान-पान में ये बदलाव करें:

 

यह भी पढ़ें: New Virus Alert : फिर लौटी महामारी! न्यू ईयर से पहले खतरे की दस्तक, इस बीमारी ने बढ़ाई लोगों की चिंता

 

चोकर युक्त आटा (Whole Wheat Flour): हमेशा बिना छना हुआ आटा इस्तेमाल करें। चोकर में मौजूद फाइबर और मिनरल्स शरीर में हेल्दी सेल्स की ग्रोथ में मदद करते हैं।

मिलेट्स का जादू: गेहूं के अलावा अपनी डाइट में ज्वार, बाजरा और रागी के आटे को शामिल करें। ये ग्लूटेन-फ्री होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

सेंकने का सही तरीका: रोटी को सीधे आंच पर जलाने के बजाय तवे पर सूती कपड़े की मदद से धीमी आंच पर सेंकना सबसे सुरक्षित तरीका है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!