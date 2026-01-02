पति की मौत का गम नहीं सह पाई पत्नी, फिर एक साथ उठी दोनों की अर्थी

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई, जहां लंबे समय से बीमार पति की मौत का सदमा पत्नी सहन नहीं कर सकी। पति को मृत देखकर वह बेसुध हो गई और कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो गई। गुरुवार को पति-पत्नी की अर्थी एक साथ उठी और...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक बेहद भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग पति की मौत का सदमा उसकी पत्नी सहन नहीं कर सकी और कुछ ही देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। पति-पत्नी की लगभग एक साथ हुई मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

यह घटना पनियरा नगर पंचायत के दीनदयाल नगर की है। यहां रहने वाले 70 वर्षीय लालमन सिंह काफी समय से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। बुधवार रात उन्होंने खाना खाया और सो गए। गुरुवार सुबह जब उनकी 62 वर्षीय पत्नी रूमाली देवी ने उन्हें जगाने की कोशिश की, तो कोई हलचल नहीं हुई। काफी देर तक प्रयास के बाद परिजनों को पता चला कि लालमन सिंह का निधन हो चुका है।

पति को मृत देखकर रूमाली देवी गहरे सदमे में चली गईं। वह जोर-जोर से रोने लगीं और कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ीं। पहले लोगों को लगा कि वह शोक के कारण बेसुध हो गई हैं, लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें होश नहीं आया, तो परिजन उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने रूमाली देवी को भी मृत घोषित कर दिया।

कुछ ही मिनटों के अंतराल में पति और पत्नी दोनों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर में कुछ समय पहले तक सामान्य दिनचर्या चल रही थी, वहां अचानक मातम पसर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, लालमन सिंह और रूमाली देवी का जीवन बेहद सादा और प्रेम से भरा हुआ था। दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ रहते थे और एक-दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे।

गुरुवार को दोनों की अर्थी एक साथ उठी, जिससे माहौल और भी भावुक हो गया। रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों की भारी भीड़ अंतिम यात्रा में शामिल हुई। रोहिन नदी के भौरा बारी श्मशान घाट पर पति-पत्नी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।

लालमन सिंह और रूमाली देवी अपने पीछे तीन बेटे जगदीश, प्रदीप और संदीप का परिवार छोड़ गए हैं। माता-पिता की एक साथ मौत से बेटों और पूरे परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और लोग इसे पति-पत्नी के गहरे प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव की दुर्लभ मिसाल बता रहे हैं।