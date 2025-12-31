School Closed: इस राज्य में सभी स्कूलों में बढ़ी सर्दी की छुट्टियां, 1 जनवरी नहीं अब इस दिन खुलेंगे स्कूल

Edited By Anu Malhotra,Updated: 31 Dec, 2025 11:52 AM
नेशनल डेस्क: उत्तर भारत में बढ़ती कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए सर्दियों की छुट्टियों (Winter Vacation) का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है, ताकि कड़ाके की धूप के अभाव और गिरते पारे के बीच बच्चों की सेहत सुरक्षित रहे।
हरियाणा स्कूल छुट्टियों से जुड़ी बड़ी बातें यहां दी गई हैं:
1. पखवाड़े भर का 'विंटर ब्रेक'
हरियाणा सरकार के नए आदेश के मुताबिक, राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड से बच्चों को बचाने के लिए यह 15 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल दोबारा 16 जनवरी से नियमित रूप से अपनी पुरानी टाइमिंग पर खुलेंगे।
2. बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष छूट
छुट्टियों के इस एलान के बीच 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट है। सीबीएसई, आईसीएसई या हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, स्कूलों को यह अनुमति दी गई है कि वे जरूरत पड़ने पर केवल बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुला सकते हैं। यह छूट विशेष रूप से प्रैक्टिकल परीक्षाओं के शेड्यूल को पूरा करने के लिए दी गई है।
3. सख्त हिदायत और सरकारी आदेश
विद्यालय शिक्षा निदेशालय (पंचकूला) ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवकाश के नियमों का पालन अनिवार्य है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
4. सेहत को दी गई प्राथमिकता
यह फैसला मौसम विभाग के अलर्ट और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। सुबह के समय पड़ने वाले घने कोहरे और शीतलहर के कारण छोटे बच्चों को स्कूल जाने में होने वाली परेशानी को देखते हुए अभिभावकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है।
मुख्य जानकारी एक नजर में:
-
अवकाश की अवधि: 1 जनवरी से 15 जनवरी तक।
-
स्कूल कब खुलेंगे: 16 जनवरी 2026 से।
-
किसे मिलेगी छूट: सिर्फ बोर्ड परीक्षा वाले छात्रों को (प्रैक्टिकल के लिए)।
उत्तर प्रदेश में भी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों पर ताला
उत्तर प्रदेश के कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेंगे। यह 15 दिनों का शीतकालीन अवकाश आधिकारिक शैक्षणिक कैलेंडर का हिस्सा है, जिसे मुख्यमंत्री के निर्देश पर कड़ाई से लागू किया गया है।