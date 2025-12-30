तेज रफ्तार का कहर: बेकाबू बस ने मचाई तबाही, 4 लोगों को रौंदा, मचा हड़कंप

मायानगरी मुंबई के भांडुप इलाके में मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। भांडुप पश्चिम स्टेशन रोड पर एक अनियंत्रित BEST बस की चपेट में आने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि लगभग 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों के...

नेशनल डेस्क। मायानगरी मुंबई के भांडुप इलाके में मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। भांडुप पश्चिम स्टेशन रोड पर एक अनियंत्रित BEST बस की चपेट में आने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि लगभग 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब बस रिवर्स ले रही थी और वहां मौजूद यात्री उसकी चपेट में आ गए।

रात 10 बजे मची चीख-पुकार

घटना की सूचना मंगलवार रात करीब 10:05 बजे मिली। चश्मदीदों ने बताया कि बस अचानक पीछे की तरफ बढ़ी और स्टेशन के पास खड़े यात्रियों को कुचल दिया। सूचना मिलते ही मुंबई अग्निशमन दल, पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत भांडुप के स्थानीय अस्पतालों और घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपायुक्त (DCP) ज़ोन 7 ने पुष्टि की है कि अब तक चार लोगों की जान जा चुका है। राजावाड़ी अस्पताल में लाई गई एक महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

BEST bus ran over 4-5 people (count unconfirmed) at Bhandup West Station Road area in Mumbai pic.twitter.com/jzoImgpEP2 — Rahul (@rahulrsawant) December 29, 2025

ड्राइवर हिरासत में, जांच शुरू

हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में इसे लापरवाही का मामला माना जा रहा है लेकिन पुलिस बस की तकनीकी खराबी के कोण से भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों और घायलों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है।

पिछले साल के जख्म हुए ताजा

भांडुप की इस घटना ने मुंबईकरों को पिछले साल के उस डरावने हादसे की याद दिला दी जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया था। पिछले साल कुर्ला में एक अनियंत्रित BEST बस ने 22 वाहनों और कई पैदल यात्रियों को कुचल दिया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और 42 घायल हुए थे। दोनों ही मामलों में बस की अनियंत्रित गति और भीड़भाड़ वाले इलाके में परिचालन संबंधी चूक बड़ी वजह बनकर उभरी है।