Guwahati School Closed: कड़ाके की ठंड के चलते सभी स्कूलों में एक सप्ताह की छुट्टी और बढ़ी, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल

गुवाहाटी : असम की राजधानी गुवाहाटी में दिन के समय तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज होने के बाद, कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिले के सभी स्कूलों को कड़ाके की सर्दी के चलते एक सप्ताह के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार रात को जारी बयान में बताया कि राज्य प्रशासन ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक बंद रखने का निर्देश दिया है। स्कूलों में सामान्य कक्षाएं 7 जनवरी 2026 से फिर से शुरू होंगी।

जिले के स्कूल निरीक्षक (IS) ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों को सूचित करने और इस दौरान कोई शैक्षिक या सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां न करने की सलाह दी है। निजी स्कूलों को छात्रों के हित में अपनी छुट्टी तय करने की अनुमति दी गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुवाहाटी में हल्की बारिश और धुंध की संभावना जताई है। मंगलवार को गुवाहाटी में अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.4 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है।

मौसम रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरपूर्व असम में 1.5 किमी ऊंचाई पर एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवात सक्रिय है। पिछले 2-3 दिनों से राज्य में मौसम में बादल छाए हुए हैं और गुवाहाटी समेत कई हिस्सों में दिन के समय बूंदाबांदी देखी गई।

कड़ाके की ठंड से आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, खासकर गरीब वर्ग के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं बाजार में गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ गई है। हालांकि, कई लोग इसे नए साल के जश्न के लिए एक परफेक्ट मौसम मानकर स्वागत कर रहे हैं।