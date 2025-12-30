पुतिन के घर हुआ ड्रोन हमला तो चिंतित हुए PM मोदी, दुख जताते हुए की शांति की अपील

Edited By Radhika,Updated: 30 Dec, 2025 01:34 PM
नेशनल डेस्क : रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौते की उम्मीदों के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। इस पर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। पुतिन पर हुए इस हमले ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मचा दी है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन्स के जरिए पुतिन के आवास को निशाना बनाया, जिसे रूसी सेना ने नाकाम कर दिया।
पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर कर लिखा-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया (X) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से बेहद चिंतित हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और 'कूटनीति' ही शांति का एकमात्र स्थाई रास्ता है। पीएम मोदी ने शांति वार्ताओं को प्राथमिकता देने की अपील की ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे।
यूक्रेन ने किया खंडन, रूस ने दी चेतावनी
जहाँ एक ओर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे "आतंकवादी कृत्य" करार देते हुए सख्त जवाब देने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि यह शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए रूस द्वारा रचा गया एक "सुनियोजित झूठ" है। इस घटना ने डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में चल रही शांति कोशिशों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।