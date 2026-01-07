Main Menu

Winter Vacation: दिल्ली-एनसीआर समेत इन जगहों पर बढ़ गई सर्दी की छुट्टियां, जल्दी से चेक करें अपने शहर का नाम

Winter Vacation:  उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। इसी के साथ कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। गिरते तापमान और सुबह के समय Visibility कम होने के कारण बच्चों का स्कूल जाना जोखिम भरा हो गया है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों के जिला प्रशासन और शिक्षा विभागों ने स्कूलों में विंटर वेकेशन (Winter Vacation) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली और हरियाणा में 15 जनवरी तक रहेंगी छुट्टियां

दिल्ली और हरियाणा सरकार ने बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए विंटर वेकेशन 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। निजी और सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। इसी तरह हरियाणा में भी प्रशासन ने 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है, जिसके बाद 16 जनवरी से नियमित कक्षाएं फिर से शुरू होंगी।

गाजियाबाद और नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों, विशेषकर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में प्रशासन ने शीतलहर के चलते 10 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया है। यह आदेश CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड और अन्य सभी मान्यता प्राप्त बोर्डों पर समान रूप से लागू होगा। जिला प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि यदि मौसम की स्थिति और अधिक खराब होती है, तो छुट्टियों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

देश के अन्य राज्यों में छुट्टियों की स्थिति

ठंड का असर केवल राजधानी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी व्यापक बदलाव देखे गए हैं। जम्मू-कश्मीर में सबसे लंबी छुट्टियों की घोषणा की गई है, जहाँ 8वीं तक के स्कूल अब सीधे 1 मार्च को खुलेंगे। वहीं राजस्थान के जयपुर और जालोर, मध्य प्रदेश के भोपाल, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ व वाराणसी जैसे शहरों में या तो स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं या फिर उनके समय में बदलाव कर उन्हें सुबह की शीतलहर से बचाया गया है। तेलंगाना, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी स्थानीय प्रशासन मौसम की पल-पल बदलती स्थिति पर नजर रखे हुए है।

 

