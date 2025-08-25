Main Menu

  महिला ने पति को लिवर दान किया, ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद दोनों की मौत, अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस

महिला ने पति को लिवर दान किया, ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद दोनों की मौत, अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस

25 Aug, 2025

पुणे के एक निजी अस्पताल में लिवर प्रत्यारोपण (लिवर ट्रांसप्लांट) के बाद पति और पत्नी, दोनों की मौत के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर मामले में सह्याद्री अस्पताल को नोटिस जारी कर विस्तृत जानकारी मांगी है।

नेशनल डेस्क: पुणे के एक निजी अस्पताल में लिवर प्रत्यारोपण (लिवर ट्रांसप्लांट) के बाद पति और पत्नी, दोनों की मौत के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर मामले में सह्याद्री अस्पताल को नोटिस जारी कर विस्तृत जानकारी मांगी है।

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, 15 अगस्त को बापू कोमकर नामक व्यक्ति का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी कामिनी कोमकर ने अपने लिवर का एक हिस्सा दान किया था। ट्रांसप्लांट के दो दिन बाद, 17 अगस्त को बापू कोमकर की मौत हो गई। इसके बाद, 21 अगस्त को कामिनी को भी संक्रमण हुआ, जिसके चलते इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई।

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
दंपती के परिजनों ने इस पूरे मामले में चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अस्पताल ने सही तरीके से न तो इलाज किया और न ही समय रहते खतरे की जानकारी दी।

स्वास्थ्य विभाग की सख्ती
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सेवा के उपनिदेशक डॉ. नागनाथ यमपल्ली ने बताया कि अस्पताल से डोनर और रिसिपिएंट की जानकारी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलाज की प्रक्रिया सहित सभी दस्तावेज सोमवार सुबह 10 बजे तक जमा करने के लिए कहा गया है।

अस्पताल ने क्या कहा?
सह्याद्री अस्पताल ने बयान जारी कर इस दुखद घटना पर शोक जताया है और कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। बयान में यह भी कहा गया कि बापू कोमकर पहले से ही एक हाई-रिस्क मरीज थे, जिनकी स्थिति काफी जटिल थी। अस्पताल ने यह भी बताया कि कामिनी की सर्जरी के बाद स्थिति पहले ठीक थी, लेकिन बाद में उन्हें सेप्टिक शॉक और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर हो गया, जिसे रोकना संभव नहीं हो पाया।

क्या है अगला कदम?
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई अस्पताल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। वहीं, कोमकर परिवार न्याय की मांग पर अडिग है।

