इंसानियत शर्मसार! पहले स्ट्रीट डॉग को जबरन पिलाई शराब, फिर दोस्त ने Video बनाकर...

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 03:09 PM

youth forcibly gave alcohol to speechless dog in baghpat

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से पशु क्रूरता (Animal Cruelty) की एक ऐसी घिनौनी वारदात सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। एक युवक द्वारा बेजुबान कुत्ते के साथ की गई इस हैवानियत को देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और आरोपी के...

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से पशु क्रूरता (Animal Cruelty) की एक ऐसी घिनौनी वारदात सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। एक युवक द्वारा बेजुबान कुत्ते के साथ की गई इस हैवानियत को देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। यहां एक युवक ने कुत्ते के मुंह में जबरन शराब डाल दी जिसके बाद उसकी वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया।

वायरल वीडियो का खौफनाक सच

मामला बागपत के थाना रमाला क्षेत्र का बताया जा रहा है। इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में एक युवक की संवेदनहीनता कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक ने एक गली के कुत्ते (Street Dog) को बहुत ही बेरहमी से दबोच रखा है। कुत्ता खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है और तड़प रहा है। युवक कुत्ते के मुंह में शराब की बोतल लगाकर उसे जबरन पिलाने की कोशिश करता है। जैसे ही शराब कुत्ते के गले में जाती है, वह दर्द और जलन से छटपटाने लगता है। वीडियो के अंत में देखा जा सकता है कि किसी तरह युवक की पकड़ से छूटकर बेजुबान कुत्ता डर के मारे चीखता हुआ वहां से भाग जाता है।

PunjabKesari

क्या कहता है कानून?

भारत में बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह का व्यवहार करना एक गंभीर कानूनी अपराध है।

 

 

जानवरों की सुरक्षा: आपकी जिम्मेदारी

विशेषज्ञों का कहना है कि शराब या कोई भी नशीला पदार्थ जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यह उनके लिवर, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को मुख्यमंत्री और यूपी पुलिस को टैग कर आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की अपील कर रहे हैं।

