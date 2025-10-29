Main Menu

Yuvraj Singh Emotional Revelation: ‘मैंने ही मां-पिता को तलाक लेने के लिए कहा था’  युवराज सिंह का परिवार को लेकर बड़ा खुलासा

29 Oct, 2025 11:06 AM

भारतीय क्रिकेट के करिश्माई ऑलराउंडर युवराज सिंह मैदान पर जितने निडर रहे हैं, निजी जिंदगी में उतनी ही सच्चाई और संवेदनशीलता से उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवी ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने बचपन और पारिवारिक संघर्षों पर...

नेशनल डेस्क:  भारतीय क्रिकेट के करिश्माई ऑलराउंडर युवराज सिंह मैदान पर जितने निडर रहे हैं, निजी जिंदगी में उतनी ही सच्चाई और संवेदनशीलता से उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवी ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने बचपन और पारिवारिक संघर्षों पर जो खुलासा किया था, उसने सभी को झकझोर दिया था। उन्होंने बताया था कि अपने घर में लगातार बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने ही अपने माता-पिता को तलाक लेने की सलाह दी थी।

पिता मुझमें खुद को देखना चाहते थे— युवराज
युवराज सिंह ने कहा था कि उनके पिता योगराज सिंह बेहद अनुशासित और जिद्दी स्वभाव के थे, और वे चाहते थे कि बेटा वहीं मुकाम हासिल करे जो वे खुद नहीं कर पाए। युवराज ने बताया कि बचपन में वे अपने पिता के गुस्से और कठोर ट्रेनिंग से काफी दबाव में रहते थे। युवराज ने कहा था, “पापा की इच्छा थी कि मैं वही सपने पूरे करूं जो वे अधूरे छोड़ आए। वह खुद को मेरे जरिए देखना चाहते थे। बचपन में ये मेरे लिए बहुत भारी था।”  

घर का माहौल मेरे लिए असहनीय हो गया था
युवराज ने बताया कि जब वह 14-15 साल के थे, तो घर में लगातार झगड़े और कड़वाहट ने उनका मन तोड़ दिया था। “मां-पापा के बीच हर दिन लड़ाई होती थी। मैं क्रिकेट में खुद को झोंक रहा था, लेकिन घर लौटते ही तनाव झेलना मुश्किल हो जाता था। तब मैंने खुद कहा कि बेहतर होगा वे अलग-अलग रास्ते चुन लें, ताकि सबको शांति मिले।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तलाक का निर्णय उनके माता-पिता ने मिलकर लिया, लेकिन विचार का बीज उन्होंने ही बोया था।

मां शबनम सिंह के त्याग को किया सलाम
युवराज ने इंटरव्यू में अपनी मां शबनम सिंह को “जीवन की असली हीरो” बताया। उन्होंने कहा — “अगर मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, तो सिर्फ मां की बदौलत। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया। सिर्फ एक मां ही ऐसा कर सकती है।” 17 साल की उम्र से युवराज अपनी मां के साथ रहने लगे। इसी दौरान उनके पिता योगराज सिंह ने दूसरी शादी की और दो बच्चों के पिता बने।

और ये भी पढ़े

पिता-पुत्र के रिश्ते में दूरी
वक्त बीतने के बावजूद युवराज और योगराज के रिश्ते में दरार बनी रही। योगराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि “अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा।” उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर युवराज अपने बच्चों को उनके पास छोड़ दे, तो “उनका भी वही हाल होगा जो युवी का हुआ था।”

अब खुशहाल पारिवारिक जीवन
2016 में युवराज सिंह ने अभिनेत्री हेज़ल कीच से शादी की। दोनों अब दो प्यारे बच्चों — बेटे ओरियन और बेटी ऑरा — के माता-पिता हैं। युवराज कहते हैं कि अब वे अपने बच्चों को वही सुकून देना चाहते हैं, जो उन्हें अपने बचपन में नहीं मिल सका।
 

