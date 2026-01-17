Punjab में आपातकाल जैसी स्थिति, दखल के लिए कल Governor से मिलने जा रही BJP

भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में भाजपा पंजाब वफद और राज्य के माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी के बीच आज शाम 5:30 बजे एक महत्वपूर्ण मुलाकात होगी।

पंजाब डेस्क : भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में भाजपा पंजाब वफद और राज्य के माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी के बीच आज शाम 5:30 बजे मुलाकात होनी थी लेकिन राज्यपाल आज अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत शहर से बाहर हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वे आज देर शाम वापस लौट सकते हैं जिसके चलते यह महत्वपूर्ण मुलाकात कल होगी। यह बैठक पंजाब की समृद्धि और विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाओं का हिस्सा होगी।

पंजाब में कथित रूप से “अघोषित आपातकाल” जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों से राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को अवगत करवाने के उद्देश्य से भाजपा का एक वफद उनसे मुलाकात करेगा।

भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। भाजपा पंजाब वफद राज्यपाल को मौजूदा हालात की विस्तृत जानकारी देगा और आवश्यक हस्तक्षेप की मांग करेगा। भाजपा का दावा है कि पंजाब की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और जनता के अधिकारों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में राज्यपाल से मिलकर संवैधानिक दायरे में उचित कदम उठाने की अपील की जाएगी।

