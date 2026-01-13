अतिशी के वायरल भाषण को लेकर पंजाब में गरमाई सियासत, फिरोजपुर में लगे पोस्टर

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) अतिशी के वायरल भाषण को लेकर सियासत अब पंजाब के फिरोजपुर तक पहुंच गई है।

फिरोजपुर : दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) अतिशी के वायरल भाषण को लेकर सियासत अब पंजाब के फिरोजपुर तक पहुंच गई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अभिषेक धवन द्वारा फिरोजपुर में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें अतिशी के बयान पर कड़ा विरोध जताया गया है।

पोस्टरों में लिखा गया है-“पंजाब गुरुओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा।” इन पोस्टरों के सामने आने के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और मामला चर्चा का विषय बन गया है। BJP नेताओं का कहना है कि गुरुओं के सम्मान से जुड़ा कोई भी मुद्दा बेहद संवेदनशील है और इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी पंजाब के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जबकि राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

