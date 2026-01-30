Main Menu

डेरा सचखंड बल्लां का दौरा टला: PM मोदी अब 2 फरवरी को होंगे शामिल, यहां देखें पूरा Schedule

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 01:15 PM

prime minister narendra modi will visit dera sachkhand ballan on ravidas jayanti

श्री गुरु रविदास जयंती के अवसर पर डेरा सचखंड बल्लां में होने वाले बड़े समागम..

जालंधर(गुलशन): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालंधर दौरा एक दिन के लिए टल गया है। पहले उनका कार्यक्रम 1 फरवरी को डेरा सचखंड बल्लां पहुंचने का था, लेकिन अब वे 2 फरवरी को जालंधर दौरे पर आएंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे के बाद करीब 50 मिनट तक डेरा सचखंड बल्लां में रहेंगे। इस दौरान वे डेरा प्रमुख संत निरंजन दास से मुलाकात करेंगे और मत्था टेककर आशीर्वाद लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद संगत को प्रधानमंत्री संबोधित भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर डेरा परिसर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। यहां अस्थायी हेलिपैड बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का हेलिकॉप्टर पहले आदमपुर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जिसके बाद वे हेलिकॉप्टर के जरिए डेरा सचखंड बल्लां पहुंचेंगे।

श्री गुरु रविदास जयंती के अवसर पर डेरा सचखंड बल्लां में बड़े स्तर पर धार्मिक समागम आयोजित किया गया है, जिसमें पंजाब सहित देशभर से बड़ी संख्या में संगत के पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरे को लेकर संगत और श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से यह समागम राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान हासिल करेगा।

