केंद्र सरकार पर भड़के कांग्रेस नेता आशु, कहा-PM और FM दोनों ने पंजाब को निराश किया

लुधियाना (विक्की): वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु ने आज कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री—दोनों ने आज पंजाब के साथ बहुत बड़ी नाकामी दिखाई है, क्योंकि दोनों ने ही राज्य और यहां के लोगों को निराश किया है। आज यहां जारी अपने बयान में आशु ने कहा कि आज का दिन कई घटनाओं से भरा रहा—प्रधानमंत्री गुरु रविदास जी के जन्मदिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पंजाब आए हुए थे और केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा धार्मिक से अधिक राजनीतिक था। “न तो प्रधानमंत्री ने हमें कुछ दिया और न ही वित्त मंत्री ने बजट में कुछ दिया,”। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट देश भर के लिए और खास तौर पर पंजाब के लिए काफी निराशाजनक है। “वित्त मंत्री के बजट भाषण से लगता है कि पंजाब और पंजाबी उनके लिए मौजूद ही नहीं हैं,”।

आशु ने कहा कि बजट में कृषि और उद्योग पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ये पंजाब की अर्थव्यवस्था की मुख्य नींव हैं।

उन्होंने कहा कि यह दिलचस्प है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में रहते हुए बड़े-बड़े वादे करते रहे, लेकिन पंजाबियों को कुछ भी नहीं दिया, वहीं उनकी वित्त मंत्री के पास भी राज्य के लिए कुछ नहीं था। “इससे साफ होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब के प्रति कितनी गंभीर और ईमानदार है,”।