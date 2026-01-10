घर के बाहर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद बोले परगट सिंह, कहा- चाहे 10 पर्चे कर लो, मैं डरने वालों में से नहीं

आम आदमी पार्टी नेता और वर्कर आज पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह के घर के बाहर घेराव करने पहुंचे, लेकिन वह परगट सिंह की ललकार के आगे कुछ देर भी ठहर नहीं पाए।

जालंधर: आम आदमी पार्टी नेता और वर्कर आज पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह के घर के बाहर घेराव करने पहुंचे, लेकिन वह परगट सिंह की ललकार के आगे कुछ देर भी ठहर नहीं पाए। इस दौरान परगट सिंह ने कहा कि वह डरने वालों में से नहीं है और न ही अंदर बैठने वालों में से हूं। दिल्ली वाले केजरवील और सिसोदिया चाहे मुझे पर 10 पर्चे कर दें, पर्चों से मुझे डर नहीं लगता है। प्रदर्शन करने आए आम आदमी पार्टी के नेताओं को विधायक ने दिल्ली वालों के ‘चपलचट्ट’ कहकर तंज कसा।

परगट ने पुलिस से कहा कि वह उन्हें प्रदर्शनकारियों तक जाने दें या फिर वह लोग आकर मुझसे बात कर लें। कहा कि ‘मैं तो अकेला ही हूं, मेरे से डिबेट कर लें। अगर एक भी बात का जवाब दें तो मैं जिम्मेदार हूं।’ दिल्ली वालों ने चले जाना, पंजाब में इन्होंने ही रहना है और पंजाब की जनता को जवाब भी इनको ही देना होगा। मेरे सामने बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी की वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अगर वीडियो में कुछ कहा गया है तो वह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है और कोई छेड़छाड़ हुई है तो वह भाजपा की तरफ से की गई है। भाजपा और आप दोनों ही मिलकर खेल खेलती हैं। जब इस वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट 15 दिन में आनी है तो पंजाब की आम आदमी पार्टी को इतनी जल्दबाजी क्यों है?

आज इनको तकलीफ क्यों हो रही है? दरअसल, तकलीफ इस बात ही है कि परगट सिंह और सुखपाल खैहरा हमसे प्रश्न क्यों पूछते हैं। पंजाब में कत्ल होते हैं तो हम क्यों न पूछे? उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहा कि इकबाल सिंह तो दिखाओ कहां है, जिसने मेरे खिलाफ शिकायत दी है। मामला 'आप' और भाजपा का है और पर्चा मेरे खिलाफ दर्ज किया जा रहा है। मुझ पर गुरुओं के अपमान का आरोप लगाकर सिखों के विरोधी बताया जा रहा है।

परगट सिंह ने कहा कि आज पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। लॉ एंड आर्डर के कितने आरोपों की आप ने जांच करवाई है। आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह मान और डीजीपी पंजाब बताएं कि बेअदबी के मामलों पर एक इंच भी फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ाई। देश में सिखों और किसानों के खिलाफ प्रोगेंडजा किया गया और उनको नेगेटिव दिशा में चलाया गया। उनकी तरफ से दी गई अर्जी पर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। पटियाला एसएसपी की ऑडियो सामने आई, उसकी फोरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई आज तक। सरपंच का शादी समारोह में कत्ल कर दिया जाता है। उस पर क्या हुआ। आम आदमी पार्टी वाले सिर्फ लोगों को डरने और प्रेस को दबाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार के मंत्रियों के हालात संतरियों से भी खराब हैं। खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और 95 विधायकों में जान बाकी नहीं बची। उनकी पुलिस भी खोखली हो चुकी है।

