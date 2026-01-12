3 करोड़ पंजाबियों के लिए खुशखबरी, 22 जनवरी से शुरू होगी योजाना, जानें क्या हैं शर्तें

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब

फतेहगढ़ साहिब: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब में करीब 3 करोड़ लोगों के 10 लाख रुपए तक के बीमा कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना को जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से 22 जनवरी से विशेष कैंप लगाकर इसकी शुरुआत की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसके लिए विशेष कमेटियों का गठन किया गया है और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए घर-घर जाकर पर्चियां वितरित की जाएंगी, ताकि बीमा कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आसान हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत जिला फतेहगढ़ साहिब में विभिन्न स्थानों पर 169 कैंप लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि बीमा कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड और पंजाब का वोटर कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही बच्चों के लिए आश्रित कार्ड होना भी जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत करीब 650 अस्पतालों को इम्पैनल किया गया है, जिनमें मेडिकल कॉलेज, सभी सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल शामिल हैं। फिलहाल पंजाब सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसे जरूरत पड़ने पर 1500 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। योजना के लागू होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और मरीज निजी अस्पतालों में भी बिना झिझक इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हो चुके हैं, जबकि किडनी ट्रांसप्लांट जल्द ही शुरू किए जाएंगे।

नशे के खिलाफ मुहिम और ठंड से बचाव की अपील

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत शुरू की गई दूसरी मुहिम में नशे की दलदल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, वे खुद को ठंड से बचाकर रखें और सुबह-सुबह सैर पर जाने से परहेज करें। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि सर्दी से बचने के लिए घरों में अंगीठी जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे मौतों के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए घरों की खिड़कियां खुली रखें, ताकि जहरीली गैसों का असर न हो।