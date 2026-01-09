Main Menu

एक बार फिर चर्चा में Navjot Singh Sidhu, शायराना अंदाज में विरोधियों को दी चेतावनी

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 07:12 PM

navjot singh sidhu poetic style

अपने शायराना अंदाज को लेकर नवजोत सिद्धू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।

पंजाब डेस्क : अपने शायराना अंदाज को लेकर नवजोत सिद्धू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। एक तरफ जहां पंजाब में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिद्धू ने एक बार फिर राजनीति में सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। वहीं लंबे समय से सियासी गतिविधियों से दूर नजर आ रहे सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले गए इस वीडियो में सिद्धू ने शेरो-शायरी के अंदाज में अपने विरोधियों को संदेश दिया। सिद्धू की यह पोस्ट ऐसे समय सामने आई है, जब पंजाब की राजनीति में 2027 के चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। हालांकि सिद्धू की ओर से किसी पार्टी पद या चुनावी रणनीति को लेकर कोई सीधा बयान नहीं आया है, लेकिन उनके इस कदम को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और आगामी चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। 

नवजोत सिद्धू ने एक फिर शायराना अंदाज में विरोधियों को चेतावनी दी है। सिद्धू ने वीडियो कर कहा, ''आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे, अब बात रुतबे की है, चाल भी बड़ी और खेल भी खत्म'' है।

