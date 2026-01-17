पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग, ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे

पंजाब में एक ओर जहां कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है,

बाबा बकाला साहिब (राकेश): पंजाब में एक ओर जहां कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं भारी मांग के बावजूद पंजाब सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसके चलते छोटे-छोटे बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। बीते दिन से स्कूलों को सामान्य रूप से खोल दिया गया है, लेकिन हड्डियां जमा देने वाली ठंड के कारण स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम नजर आ रही है।

स्कूली बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि वे फिलहाल अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। ऐसे मौसम में सबसे पहले बच्चों की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अभिभावकों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों और निजी स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियों में बढ़ोतरी की जाए, ताकि मासूम बच्चों को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

अभिभावकों का कहना है कि जब तक ठंड का प्रकोप कम नहीं होता, तब तक छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलना उचित नहीं है। इस मुद्दे को लेकर अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है और वे सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील कर रहे हैं।