पंजाब में रेलवे ट्रैफिक बाधित, कई ट्रेनें होंगी रद्द व डायवर्ट

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 10:45 PM

railway traffic disrupted in punjab

लुधियाना (गौतम): अमृतसर–जालंधर रेल खंड पर जालंधर सिटी यार्ड में चल रहे मरम्मत कार्य के कारण रेलवे ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इस दौरान यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है और कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है।

रेलवे विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 14679/14680 अमृतसर–दिल्ली–अमृतसर 29 और 31 जनवरी को रद्द रहेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 12054/12053 अमृतसर–हरिद्वार–अमृतसर 31 जनवरी को तथा ट्रेन नंबर 74931/74930 जालंधर सिटी–फिरोजपुर कैंट भी 31 जनवरी को रद्द रहेगी।

ट्रेन नंबर 18309 संबलपुर–जम्मूतवी 27 और 29 जनवरी को जालंधर कैंट से मुकेरियां होते हुए पठानकोट जाएगी। यह ट्रेन जालंधर सिटी, व्यास, अमृतसर, बटाला, धारीवाल, गुरदासपुर और दीनानगर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। इसी मार्ग से ट्रेन नंबर 22430 पठानकोट–दिल्ली 29 और 31 जनवरी को चलाई जाएगी।

इसके अलावा, ट्रेन नंबर 11906 होशियारपुर–आगरा कैंट 28 और 30 जनवरी को जालंधर सिटी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ट्रेन नंबर 14803 भगत की कोठी–जम्मूतवी 28 और 30 जनवरी को केवल फिरोजपुर कैंट तक ही संचालित की जाएगी। ट्रेन नंबर 74932/74934 फिरोजपुर कैंट–जालंधर सिटी 31 जनवरी को खुजेवाला तक ही चलेगी। वहीं ट्रेन नंबर 64551 लुधियाना–छहर्टा और ट्रेन नंबर 14631 देहरादून–अमृतसर 31 जनवरी को फगवाड़ा तक ही संचालित होंगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

