Punjab: आतिशी की विधानसभा से मेंबरशिप की जाए रद्द- सुखबीर सिंह बादल

चंडीगढ़ (अंकुर): शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष आतिशी की दिल्ली विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर सिख जी के बारे में की गई टिप्पणी को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरा दुख और तकलीफ हुई है।

सुखबीर बादल ने कहा कि आतिशी की टिप्पणी आम आदमी पार्टी की सिख विरोधी सोच को उजागर करती है। यह आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की मानसिकता का साफ इजहार है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे बयानों से समाज में धार्मिक तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने मांग की कि आतिशी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में तुरंत केस दर्ज किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि आतिशी की दिल्ली विधानसभा से मेंबरशिप कैंसिल की जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

