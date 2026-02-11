पंजाब खिलाफ नई साजिश....! सुखबीर बादल ने प्रवासियों के मामले में घेरी AAP सरकार

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ...

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में पूरी तरह अराजकता और “गैंगस्टर राज” के बाद अब पंजाब को अस्थिर करने की एक नई साजिश रची जा रही है।

After complete lawlessness and Gangster Raj, a new conspiracy seems to be afoot to destabilise Punjab.



This firing on migrant labourers in Moga is enough to understand the sinister move.



The @AamAadmiParty govt—under @ArvindKejriwal’s remote control, Chief Minister… pic.twitter.com/GwlcX6fHZL — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 11, 2026

मोगा में प्रवासी मजदूरों पर हुई फायरिंग की घटना का हवाला देते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि यह घटना इस नापाक चाल को समझने के लिए काफी है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह सरकार अरविंद केजरीवाल के “रिमोट कंट्रोल” से चल रही है। सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि ‘आप’ सरकार की “साम, दाम, दंड, भेद” की नीति ही प्रदेश के मौजूदा हालात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि इस स्थिति से निपटने के लिए तुरंत और जरूरी कदम उठाए जाएं।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ‘आप’ की ये बेरहम चालें पंजाब को विभाजन, जबरदस्ती और अराजकता के ऐसे जंग के मैदान में बदल देंगी, जहां से वापसी मुश्किल हो जाएगी।