मुझ पर करें कार्रवाई, गुरु साहिब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे: सुखबीर बादल

बंगा: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज बंगा स्थित पवित्र स्थल श्री नाभ कंवल राजा साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने सर्वभले के लिए अरदास की और स्थल की प्रबंधक समिति के सदस्यों से मिलकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया।

सुखबीर बादल ने पिछले दिनों भगवंत मान सरकार द्वारा इस पवित्र स्थल पर की गई कार्रवाई और दी गई टिप्पणियों को अत्यंत शर्मनाक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राजनीति के बहाने संगत की धार्मिक भावनाओं को गहरे नुकसान पहुंचा रहे हैं।

मुख्यमंत्री को सीधे चेतावनी देते हुए बादल ने कहा कि यदि सरकार को कोई भी कार्रवाई करनी है तो वह सीधे उनके ऊपर करे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुरु साहिब का अपमान और संगत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बादल ने समिति के सदस्यों और उपस्थित संगत को विश्वास दिलाया कि पूरा शिरोमणि अकाली दल इस कठिन समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

