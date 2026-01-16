आतिशी के शब्दों पर विवाद, पंजाब FSL, DGP और कमिश्नर को नोटिस

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान 6 जनवरी को नेता विपक्ष आतिशी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

पंजाब डेस्क : दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान 6 जनवरी को नेता विपक्ष आतिशी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से संबंधित एजेंसियों को नोटिस भेजे गए हैं।

स्पीकर ने बताया कि पहले संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया था। अब दिल्ली विधानसभा की ओर से पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) को भी नोटिस भेजा जा रहा है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई और उसमें क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब FSL के डायरेक्टर को 22 जनवरी तक जवाब देने का समय दिया गया है। वहीं, इस मामले में डीजीपी पंजाब और जालंधर के पुलिस कमिश्नर का जवाब भी विधानसभा को प्राप्त हो चुका है, हालांकि उन्हें भी 22 जनवरी तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।

इसके अलावा डीजीपी स्पेशल साइबर की ओर से भी जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूरे मामले का अध्ययन कर रिपोर्ट विशेषाधिकार समिति को सौंपी जाएगी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि नेता विपक्ष आतिशी को विशेषाधिकार समिति की ओर से नोटिस भेजा गया है और उनसे 19 जनवरी तक अपना जवाब देने को कहा गया है।

