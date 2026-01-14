Main Menu

पंजाब में घने कोहरे का Alert, अगले 24 घंटे में कई जिलों में बहुत घनी धुंध की चेतावनी

Edited By Updated: 14 Jan, 2026 02:58 PM

very dense fog

पंजाब में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में अगले ..

पंजाब डेस्क: पंजाब में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत घनी धुंध (Very Dense Fog) छाए रहने की चेतावनी जारी की है। 

अलर्ट के अनुसार जिला अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, पटियाला, संगरूर और एसबीएस नगर जिलों में कई स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। घनी धुंध के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

दृश्यता बेहद कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पंजाब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 पर संपर्क करने की अपील की है।

