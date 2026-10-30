ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा

भारत के खिलाफ चल रही पांच मैचों की T20I सीरीज में ग्लेन फिलिप्स शानदार फॉर्म में हैं। शुक्रवार (30 अक्टूबर) को दोनों टीमों के बीच खेले गए चौथे T20I मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ किसी T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच...

ऑकलैंड : भारत के खिलाफ चल रही पांच मैचों की T20I सीरीज में ग्लेन फिलिप्स शानदार फॉर्म में हैं। शुक्रवार (30 अक्टूबर) को दोनों टीमों के बीच खेले गए चौथे T20I मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ किसी T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। फिलिप्स, जिन्होंने भारत के खिलाफ इस सीरीज के पहले दो मैचों में लगातार 2 अर्धशतक लगाए थे, उन्होंने शाई होप के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

शाई होप ने इस महीने की शुरुआत में भारत में भारत के खिलाफ पांच T20I मैच खेले थे और चार पारियों में 261 रन बनाए थे। होप के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फिलिप्स को चौथे T20I में 93 रनों की जरूरत थी और उन्होंने अपनी पारी की 45वीं गेंद पर अपना 93वां रन पूरा किया। वहीं, न्यूजीलैंड के लिए किसी T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मार्क चैपमैन के नाम है। चैपमैन ने अप्रैल 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ पांच T20I मैचों में कुल 290 रन बनाए थे।

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस हारने के बाद ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी की बदौलत चौथे T20I मैच में भारत को 260 रन का लक्ष्य दिया है। फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए जिससे न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 7 विकेट पर 259 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। फिलिप्स की 49 गेंदों की पारी में 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में 65 रनों का योगदान दिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने ईडन पार्क में T20I का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। भारत की ओर से मयंक यादव (3/48) सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 3 विकेट लिए। वहीं अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1-1 विकेट हासिल किया।