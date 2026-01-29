Stock Market: शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 560 अंक टूटा, निफ्टी 25,207 पर कर रहा कारोबार

Main Menu

29 Jan, 2026 10:30 AM

सेंसेक्स और निफ्टी में दो सत्र की तेजी के बाद बृहस्पतिवार को गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 560.49 अंक टूटकर 81,784.19 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 135.70 अंक फिसलकर...

मुंबईः सेंसेक्स और निफ्टी में दो सत्र की तेजी के बाद बृहस्पतिवार को गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 560.49 अंक टूटकर 81,784.19 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 135.70 अंक फिसलकर 25,207.05 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से मारुति के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे निवेशकों को उत्साहित करने में विफल रहे और इसके शेयर में करीब तीन प्रतिशत की गिरावट आई। 

एशियन पेंट्स, टाइटन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी नुकसान में रहे। दूसरी ओर, लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में तिमाही परिणाम के बाद तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। टाटा स्टील, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर भी लाभ में रहे। एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त में रहे जबकि जापान का निक्की तथा चीन का एसएसई कम्पोजिट नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार बुधवार को स्थिर बंद हुए थे। 

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 69.14 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) लंबे समय बाद बुधवार को लिवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 480.26 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 3,360.59 रुपए के शेयर खरीदे। 
 

