रुपया शुरुआती कारोबार में पांच पैसे कमजोर होकर 90.22 प्रति डॉलर पर

13 Jan, 2026 11:22 AM

the rupee weakened by five paise in early trade 90 22 against the dollar

रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में पांच पैसे कमजोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.22 पर आ गया। अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से घरेलू मुद्रा पर दबाव पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय...

मुंबईः रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में पांच पैसे कमजोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.22 पर आ गया। अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से घरेलू मुद्रा पर दबाव पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.24 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त के साथ 90.22 प्रति डॉलर पर कारोबार पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से पांच पैसे की गिरावट दर्शाता है। 

रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.17 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.73 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 125.96 अंक या 0.15 प्रतिशत चढ़कर 84,004.13 अंक पर जबकि निफ्टी 47.25 अंक या 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,837.50 अंक पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 64.05 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,638.40 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।  
 

