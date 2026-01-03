Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Chandigarh
    3. | पार्क ग्रीकियन हॉस्पिटल ने मोहाली में डॉ. संदीप कुक्कड़ के नेतृत्व में कैंसर देखभाल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया

पार्क ग्रीकियन हॉस्पिटल ने मोहाली में डॉ. संदीप कुक्कड़ के नेतृत्व में कैंसर देखभाल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 11:52 AM

park grecian hospital cancer care leadership mohali dr sandeep kukkar

पार्क ग्रीकियन हॉस्पिटल ने क्षेत्र में व्यापक कैंसर देखभाल के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत किया है, जो उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी, वैश्विक स्तर के उपचार प्रोटोकॉल और वरिष्ठ ऑनकोलॉजिस्टों की विशेषज्ञता से संचालित है। नवाचार और...

मोहाली: पार्क ग्रीकियन हॉस्पिटल ने क्षेत्र में व्यापक कैंसर देखभाल के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत किया है, जो उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी, वैश्विक स्तर के उपचार प्रोटोकॉल और वरिष्ठ ऑनकोलॉजिस्टों की विशेषज्ञता से संचालित है। नवाचार और रोगी-केंद्रित देखभाल पर विशेष ध्यान देने के साथ, पार्क ग्रीकियन हॉस्पिटल ने उन्नत सर्जिकल तकनीकों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है और वैश्विक नवाचारों को मोहाली तक लाया है।

अस्पताल की ऑनकोलॉजी सेवाओं के केंद्र में डॉ. संदीप कुक्कड़ हैं, जो निदेशक – मेडिकल ऑनकोलॉजी के रूप में कार्यरत हैं। डॉ. कुक्कड़ एक प्रतिष्ठित ऑनकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास 20 वर्षों से अधिक का क्लिनिकल अनुभव है। उन्होंने MBBS, MD और DM (Oncology) जैसी प्रतिष्ठित योग्यताएँ प्राप्त की हैं और जटिल और चुनौतीपूर्ण कैंसर के उपचार में अपनी विशेषज्ञता के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उनका क्लिनिकल अनुभव स्तन, प्रोस्टेट, गर्भाशय ग्रीवा, रक्त, जिगर, पेट, फेफड़े, सिर और गला, थायरॉयड कैंसर के साथ-साथ मस्तिष्क के ट्यूमर जैसे विभिन्न प्रकार के कैंसर में फैला हुआ है।

डॉ. कुक्कड़ ने गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली और DDU हॉस्पिटल, नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है, जहां उन्होंने उच्च-जोखिम वाले ऑनकोलॉजी मामलों का व्यापक अनुभव प्राप्त किया। उनका दृष्टिकोण साक्ष्य-आधारित चिकित्सा, प्रिसिजन ऑनकोलॉजी और प्रत्येक मरीज के निदान और स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुरूप व्यक्तिगत उपचार योजना पर केंद्रित है।

PunjabKesari

डॉ. कुक्कड़ के नेतृत्व में, पार्क ग्रीकियन हॉस्पिटल आधुनिक कैंसर उपचार की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। इनमें कीमोथेरपी, हार्मोन थेरपी, इम्यूनोथेरपी, टारगेटेड थेरपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT), HIPEC और PIPAC उपचार, साथ ही रोबोटिक कैंसर सर्जरी शामिल हैं। उन्नत उपचारों के एकीकरण से अस्पताल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार परिणाम प्रदान करने में सक्षम है, जबकि स्थानीय मरीजों के लिए ये सेवाएँ सुलभ भी बनी रहती हैं।

और ये भी पढ़े

अस्पताल का ऑनकोलॉजी प्रोग्राम ट्यूमर-आधारित, अंग-विशिष्ट उपचार प्रोटोकॉल, उन्नत 3D ट्यूमर इमेजिंग और प्रशिक्षित ऑनकोलॉजी व रेडियोलॉजी टीम द्वारा समर्थित है। विशेष रूप से बच्चों के कैंसर देखभाल के लिए समर्पित सुविधाएं, साथ ही डे-केयर कीमोथेरपी, हार्मोन थेरपी और इम्यूनोथेरपी सेवाएँ मरीजों और उनके परिवारों के लिए सुविधा और निरंतर देखभाल सुनिश्चित करती हैं।

पार्क ग्रीकियन हॉस्पिटल पूरी तरह से इन-हाउस डायग्नोस्टिक और सहायक सेवाएँ भी प्रदान करता है, जिसमें प्रारंभिक और सटीक कैंसर पहचान के लिए उन्नत PET-CT स्कैनिंग, CT और MRI सुविधाएं, तथा विशेष कैंसर-केंद्रित पैथोलॉजी और लैब डायग्नोस्टिक्स शामिल हैं। समर्पित पेन और पैलिएटिव केयर टीम लक्षण राहत, जीवन की गुणवत्ता और भावनात्मक समर्थन पर ध्यान देती है, जबकि 24×7 एम्बुलेंस सेवाएँ समय पर आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती हैं।

समग्र देखभाल मॉडल, अत्याधुनिक तकनीक और डॉ. संदीप कुक्कड़ जैसे अनुभवी विशेषज्ञों के साथ, पार्क ग्रीकियन हॉस्पिटल ऑनकोलॉजी सेवाओं के मानक को लगातार ऊँचा उठाता है। यह संस्था मोहाली और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को सहानुभूतिपूर्ण, किफायती और विश्व स्तरीय कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!