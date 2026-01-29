Main Menu

जादू-टोने के शक में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया अरेस्ट

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 10:27 PM

suspecting her of witchcraft a heartless son murdered his mother

बारीपदाः ओडिशा के मयूरभंज जिले में 35 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति ने जादू टोना करने के शक पर कथित तौर पर अपनी मां की हत्या कर दी। 

पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। महिला की पहचान रायमानी सिंह (55) के रूप में हुई है। उसके बेटे तपन सिंह ने बेतनोटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोलाराफुलिया गांव में बृहस्पतिवार को अपनी मां की हत्या की। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई और हत्या का मामला बेतनोटी थाने में दर्ज कर लिया गया है। 

बेतनोटी थाने की प्रभारी निरीक्षक सस्मिता मोहंतो ने बताया कि तपन ने अपनी मां की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि उसकी मां उसकी पत्नी पर जादू-टोना कर रही है। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती है। पुलिस ने बताया कि तपन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

