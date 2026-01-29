जादू-टोने के शक में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया अरेस्ट

ओडिशा के मयूरभंज जिले में 35 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति ने जादू टोना करने के शक पर कथित तौर पर अपनी मां की हत्या कर दी।

बारीपदाः ओडिशा के मयूरभंज जिले में 35 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति ने जादू टोना करने के शक पर कथित तौर पर अपनी मां की हत्या कर दी।



पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। महिला की पहचान रायमानी सिंह (55) के रूप में हुई है। उसके बेटे तपन सिंह ने बेतनोटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोलाराफुलिया गांव में बृहस्पतिवार को अपनी मां की हत्या की। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई और हत्या का मामला बेतनोटी थाने में दर्ज कर लिया गया है।



बेतनोटी थाने की प्रभारी निरीक्षक सस्मिता मोहंतो ने बताया कि तपन ने अपनी मां की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि उसकी मां उसकी पत्नी पर जादू-टोना कर रही है। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती है। पुलिस ने बताया कि तपन को गिरफ्तार कर लिया गया है।