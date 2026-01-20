Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | इस वर्ष की हर महीने की 26 तारीख क्यों बन रही है खास ? जानें 26:26 का आध्यात्मिक रहस्य

इस वर्ष की हर महीने की 26 तारीख क्यों बन रही है खास ? जानें 26:26 का आध्यात्मिक रहस्य

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 03:22 PM

2626spiritual secret

अंक ज्योतिष और अध्यात्म की दुनिया में अंकों का अपना एक गहरा महत्व होता है। वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही एक अद्भुत संयोग की चर्चा चारों ओर है। इस वर्ष के हर महीने की 26 तारीख को एक विशिष्ट ऊर्जा का स्रोत माना जा रहा है, जिसे आध्यात्मिक विशेषज्ञ...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

अंक ज्योतिष और अध्यात्म की दुनिया में अंकों का अपना एक गहरा महत्व होता है। वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही एक अद्भुत संयोग की चर्चा चारों ओर है। इस वर्ष के हर महीने की 26 तारीख को एक विशिष्ट ऊर्जा का स्रोत माना जा रहा है, जिसे आध्यात्मिक विशेषज्ञ 26:26 का रहस्य कह रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि वर्ष 2026 में 26 तारीख इतनी खास क्यों है और इसके पीछे के ज्योतिषीय व आध्यात्मिक संकेत क्या हैं।

26 Spiritual Secret

26:26 का अंक गणितीय विश्लेषण
अंक शास्त्र में हर अंक की अपनी एक कंपन होती है। जब हम 26:26 की बात करते हैं, तो इसमें कई रहस्य छिपे हैं:

और ये भी पढ़े

अंक 8 का प्रभाव: अंक 2 और 6 को जोड़ने पर 8 (2+6=8) प्राप्त होता है। अंक 8 के स्वामी शनि देव हैं, जो न्याय, अनुशासन और कर्म के देवता हैं। यदि हम वर्ष 2026 के अंकों को जोड़ें (2+0+2+6 = 10 -> 1+0 = 1), तो मुख्य अंक 1 आता है, जो सूर्य का प्रतीक है और नई शुरुआत व नेतृत्व को दर्शाता है।

अंक 2 चंद्रमा का है और अंक 6 शुक्र का है। इन दोनों का मिलन भौतिक और मानसिक संतुलन की ओर इशारा करता है।

क्यों खास है हर महीने की 26 तारीख?

शनि और न्याय का वर्ष
चूंकि 26 का मूलांक 8 है, और 8 शनि का अंक है, इसलिए यह पूरा वर्ष कर्म प्रधान रहने वाला है। हर महीने की 26 तारीख को किए गए कार्य आपके संचित कर्मों का फल देंगे। यह दिन आत्म-मंथन और सुधार के लिए एक चेक-पॉइंट की तरह काम करेगा।

26 Spiritual Secret

Double 8 की ऊर्जा
अध्यात्म में 26 तारीख को शनि की ऊर्जा सक्रिय होती है। जब आप 26 और 26 को देखते हैं, तो यह 8-8 का एक पोर्टल बनाता है। 

आध्यात्मिक जागृति 
26:26 का संयोग उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है जो ध्यान, योग और अध्यात्म से जुड़े हैं। माना जाता है कि इन तारीखों पर ब्रह्मांडीय द्वार अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे प्रार्थनाएं और मेनिफेस्टेशन जल्दी सफल होते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!