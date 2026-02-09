आज का पंचांग- 9 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 09 Feb, 2026 08:32 AM

Aaj Ka Panchang: 9 फरवरी 2026, सोमवार फाल्गुन कृष्ण तिथि अष्टमी (पूरा दिन-रात)

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 27, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 20 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 20, सूर्योदय: प्रात: 7.19 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.06 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: विशाखा (पूरा दिन-रात), योग: वृद्धि (9-10 मध्य रात 12.52 तक) तथा तदोपरांत योग ध्रुव, चंद्रमा: तुला राशि पर (9-10 मध्य रात 1.11 तक) तथा तदोपरांत वृश्चिक राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: कालाष्टमी और जानकी व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा तुला में

मंगल मकर में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में