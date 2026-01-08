आपका राशिफल- 8 जनवरी 2026

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज परिस्थितियां कार्यक्षेत्र में आपके अनुकूल काम कर सकती है। बिज़नेस में जोखिम सोच-समझकर ही उठाएं। दोस्त की मदद करने का मौका मिले तो ज़रुर करें।

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज परिस्थितियां कार्यक्षेत्र में आपके अनुकूल काम कर सकती है। बिज़नेस में जोखिम सोच-समझकर ही उठाएं। दोस्त की मदद करने का मौका मिले तो ज़रुर करें। सेहत के लिहाज़ से दिन सामान्य रहेगा।

वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। कामकाज में परिवार के किसी वरिष्ठ की सलाह काम आ सकती है। युवाओं का मन धार्मिक कार्यों में लग सकता है। जीवनसाथी की घर के कामों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। संतान की सेहत का ख्याल रखें।

मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। व्यापार के नए विचार मन में आ सकते हैं। पार्टनर के साथ चल रही परेशानी का समाधान हो सकता है। घर के किसी सदस्य से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज सिर दर्द हो सकता है, सेहत का ख्याल रखें।

कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। बिज़नेस में भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिक सोच अपनाएं तो बेहतर रहेगा। पैसों के मामले में किसी भी बाहर वाले पर भरोसा न करें। माता पिता के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। सेहत सही रहेगी।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। बिज़नेस करने वालों की पहचान और रुतबा बढ़ सकता है। विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। संतान का शिक्षा में प्रदर्शन पहले से बेहतर रहेगा। सेहत पर ध्यान दें, छोटी मोटी परेशानी हो सकती है।

कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज नौकरी में योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा। बिज़नेस में छोटे बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं। प्रेमी आप से मन की बात बोल सकते हैं। पेट से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बाहर का खाना न खाएं।

तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज कोई भी फैसला क्रोध में आकर न करें। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकती है लेकिन काम का बोझ भी बढ़ सकता है। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहेगा। बिज़नेस करने वालों को अच्छी डील मिल सकती है। युवाओं को पसंद का काम मिल सकता है। प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। सेहत के लिहाज़ से दिन ठीक रहेगा।

धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार करने वालों को धन लाभ हो सकता है। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। आज सेहत में गिरावट आ सकती है, ख्याल रखें।

मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। नौकरीपेशा जातकों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आज अपनी वाणी में मिठास बनाकर रखें। सेहत सही रहेगी।

कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए पहले से बेहतर रहेगा। बिज़नेस में नया तरीका अपनाने से लाभ मिल सकता है। अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए किसी करीबी की मदद ले सकते हैं। आज किसी खास से अपने मन की बात बोल सकते हैं। सेहत के प्रति सतर्क रहने की ज़रुरत है।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। व्यापारियों को कोई बड़ी डील मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जीवनसाथी के साथ चल रहा मनमुटाव खत्म हो जाएगा। सेहत के लिहाज़ से दिन अनुकूल रहेगा।

