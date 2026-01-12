आपका राशिफल- 12 जनवरी 2026

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा ।अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। परिवार का कोई सदस्य आपसे सहयोग मांग सकता है।

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा ।अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। परिवार का कोई सदस्य आपसे सहयोग मांग सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नया मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृष राशि वालों का आज का दिन सुखद रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है। कार्यक्षेत्र में भाई-बहन का सहयोग प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वालों को तरक्की के संकेत मिलेंगे। सेहत के लिहाज़ से दिन ठीक रहेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। नौकरी करने वाले लोग खुद का काम शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। माता-पिता से भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोग किसी खास के साथ समय बिता सकते हैं। भारी वस्तु उठाने से बचें, कमर में परेशानी हो सकती है।

कर्क राशि वालों का आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। व्यापारियों को अचानक आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। घरेलू कामों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज अपनी वाणी में मिठास बना कर रखें। बाहर का तला-भुना खाने से बचें, पेट खराब हो सकता है।

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार में कोई अच्छी डील मिल सकती है, उसे हाथ से न जाने दें।बच्चे किसी नई चीज़ को सीखने में रुचि ले सकते हैं। अचानक से किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। सेहत को नजरअंदाज न करें।

कन्या राशि वालों का दिन अच्छा रहने वाला है। आज घर के बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें। खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। नए व्यापार की शुरुआत करने वालों को समझदारी से फैसले लेने होंगे। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा।

तुला राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। घर की सुविधाओं पर खर्च संभव है। जीवनसाथी की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है, सावधानी रखें।

वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में भाई-बहन का सहयोग मिल सकता है। दोस्तों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव कम रहेगा। सेहत ठीक बनी रहेगी।

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। व्यापार में कोई नई डील लाभदायक साबित हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

मकर राशि वालों का दिन शानदार रहने वाला है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। धार्मिक यात्रा का अवसर मिल सकता है। सेहत संतोषजनक रहेगी।

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है। व्यापार में साझेदारी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सेहत पर ध्यान देना जरूरी है।

मीन राशि वालों का आज का दिन अच्छा रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें। परिवार में तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत है। दोस्तों के साथ बाहर खाने का प्लान बन सकता है। सेहत में उतार-चढ़ाव संभव है, ख्याल रखें।

