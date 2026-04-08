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Libra Horoscope 9 April 2026:  रिश्तों और करियर में क्या आएगा बड़ा बदलाव?

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 02:30 AM

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Tula Rashifal 9 April 2026 आज का तुला राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, सामंजस्य और समझदारी का रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए...

Tula Rashifal 9 April 2026 आज का तुला राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, सामंजस्य और समझदारी का रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे। आज आप अपने निर्णयों में परिपक्वता दिखाएंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा।

आपका आकर्षक व्यक्तित्व और संवाद कौशल लोगों को प्रभावित करेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

करियर और व्यवसाय
करियर के क्षेत्र में आज प्रगति के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी है। नई साझेदारी या समझौते से फायदा हो सकता है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में आज मधुरता और रोमांस बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। विवाहित जातकों के लिए दिन सुखद रहेगा—परिवार में खुशहाली बनी रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन काम के दबाव से थोड़ी थकान हो सकती है। योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेगा।

शुभ रंग और अंक
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6

आज का उपाय (Upay)
आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें। साथ ही सफेद या गुलाबी वस्त्र दान करें। इससे सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी।

तुला राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन संतुलन और सफलता का संकेत दे रहा है। आपकी समझदारी और धैर्य आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। सकारात्मक सोच और सही निर्णय आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होंगे।

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