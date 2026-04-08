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Pisces Horoscope 9 April 2026: क्या आज आपकी इच्छा होगी पूरी या करना होगा इंतजार

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 04:10 AM

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Meen Rashifal 9 April 2026 आज का मीन राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक उन्नति, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक संतुलन का रहेगा। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके भीतर छिपी प्रतिभाओं को उजागर करेगी। आज आप...

Meen Rashifal 9 April 2026 आज का मीन राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक उन्नति, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक संतुलन का रहेगा। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके भीतर छिपी प्रतिभाओं को उजागर करेगी। आज आप अपने मन की आवाज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे सही निर्णय लेना आसान होगा।

आज का दिन आत्मचिंतन और भविष्य की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है। आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में सोच सकते हैं।

करियर और व्यवसाय
करियर के क्षेत्र में आज आपको अपने कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। आपकी रचनात्मकता और समर्पण से अधिकारी प्रभावित होंगे। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। नई योजनाएं भविष्य में लाभ दे सकती हैं।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। धन लाभ के छोटे-छोटे अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पार्टनर के साथ गहरी बातचीत होगी, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। विवाहित जातकों के लिए दिन सुखद रहेगा। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक थकान हो सकती है। ध्यान, योग और पर्याप्त नींद आपके लिए जरूरी है।

शुभ रंग और अंक
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

आज का उपाय (Upay)
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें। इससे जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।

मीन राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन आत्मविकास और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और धैर्य आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सही निर्णय और सकारात्मक सोच से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

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