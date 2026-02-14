Main Menu

सिंंह राशिफल 15 फरवरी 2026: आज सिंह राशि वाले जहां भी जाएंगे, अपनी अलग पहचान बनाएंगे

14 Feb, 2026 03:50 PM

Singh Daily Horoscope Today in Hindi सिंह राशिफल 15 फरवरी 2026: सिंह राशि के स्वामी ग्रह Sun (सूर्य) हैं, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व, ऊर्जा और प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मबल और प्रभाव में वृद्धि करने वाला रहेगा। आप जहां भी जाएंगे, अपनी अलग पहचान बनाएंगे।

आज आपके भीतर नेतृत्व क्षमता प्रबल रहेगी। लोग आपकी सलाह मानेंगे और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि, अहंकार और क्रोध से बचना जरूरी है, वरना छोटी-सी बात विवाद का रूप ले सकती है।

करियर और व्यवसाय
कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत और नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

व्यवसायियों के लिए समय लाभकारी है। नई डील फाइनल हो सकती है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। यदि आप राजनीति या प्रशासन से जुड़े हैं, तो मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

ज्योतिषीय सलाह: महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले सूर्य मंत्र का स्मरण करें।

धन और आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन जोखिम भरे निर्णय से बचें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार की जरूरतों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। सोना या प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक हो सकता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में आज रोमांस और आकर्षण बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सिंगल जातकों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और संवाद बनाए रखें।

परिवार और सामाजिक जीवन
परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात खुशी दे सकती है।

शिक्षा और प्रतियोगिता
छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत मिल रहे हैं। जो विद्यार्थी प्रशासनिक या नेतृत्व से जुड़े क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ है। नई स्किल सीखने का प्रयास करें। आत्मविश्वास बनाए रखें।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान या सिरदर्द की समस्या हो सकती है। पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम करें। दिल और रक्तचाप से जुड़ी समस्या वाले लोग सावधानी बरतें। संतुलित आहार अपनाएं।

आज का शुभ अंक, रंग और दिशा
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी
शुभ दिशा: पूर्व
शुभ समय: सुबह 6:30 से 8:00 बजे तक

विशेष ज्योतिषीय संकेत
आज सूर्य की स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। हालांकि, जल्दबाजी और अहंकार से बचना जरूरी है। विनम्रता सफलता की कुंजी साबित होगी।

आज का उपाय
रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करें। "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें। गरीबों को गेहूं या गुड़ का दान करें।

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास, सफलता और प्रतिष्ठा का है। करियर में उन्नति, धन लाभ और प्रेम जीवन में मधुरता के योग बन रहे हैं। संयम और विनम्रता बनाए रखें, सफलता निश्चित है।

