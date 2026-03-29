Amarnath Yatra 2026 : बाबा बर्फानी के दर्शन की तैयारी शुरू, 17 जुलाई से यात्रा होने के संकेत

Edited By Prachi Sharma, Updated: 29 Mar, 2026 11:07 AM

Amarnath Yatra 2026 : हिमालय की गोद में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। साल 2026 की इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने जमीनी स्तर पर काम...

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Amarnath Yatra 2026 : हिमालय की गोद में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। साल 2026 की इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है।

महत्वपूर्ण तिथियां और धार्मिक आयोजन

प्रथम पूजन: परंपरा के अनुसार, यात्रा की औपचारिक शुरुआत से पहले 29 जून को प्रथम पारंपरिक पूजन किया जाएगा।

यात्रा का संभावित आगाज: माना जा रहा है कि श्रद्धालु 17 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि, तारीखों की पक्की घोषणा आधिकारिक सूचना के बाद ही होगी।

सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष जोर

प्रशासन का मुख्य लक्ष्य 'शून्य-चूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके लिए किए जा रहे मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं:

कड़ा पहरा: पहलगाम और बालटाल के संवेदनशील रास्तों पर सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाया जा रहा है और अतिरिक्त बलों की तैनाती की योजना है।

बुनियादी ढांचा: रास्तों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, आधुनिक शौचालय, लंगर और ठहरने के टेंटों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाएं: ऊंचाई पर होने वाली ऑक्सीजन की कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए मेडिकल कैंपों और एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई जा रही है।

प्रशासन की सलाह: तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें और केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही अपना पंजीकरण कराएं।

प्रबंधन का संकल्प

हर साल लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए, इस बार आपदा प्रबंधन तंत्र (Disaster Management) को और भी अधिक मजबूत किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी ताकि भक्तों को एक आध्यात्मिक और सुरक्षित अनुभव मिल सके।