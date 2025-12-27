आज का राशिफल 28 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। व्यापार में निर्णय लेने में अधिक विलंब न करें, क्योंकि अत्यधिक सोच विचार करने से हाथ आया अवसर निकल सकता है।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। व्यापार में निर्णय लेने में अधिक विलंब न करें, क्योंकि अत्यधिक सोच विचार करने से हाथ आया अवसर निकल सकता है। परिस्थितियों का सही आकलन कर समय पर लिया गया फैसला आपके पक्ष में रहेगा। ऐसी स्थिति में घर के बड़ों विशेष कर पिता की सलाह आपके बहुत काम आएगी।

उपाय- रविवार को तेल, दही, उड़द दाल न खाएं।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज प्रॉपर्टी से संबंधित किसी मुद्दे का समाधान किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग और मार्गदर्शन से निकलेगा। आज कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ी काम करते समय जल्दबाजी से बचें और हर बिंदु को ध्यानपूर्वक समझकर ही आगे बढ़ें।

उपाय- सुबह साफ पानी में चंद्रमा को ध्यान कर “ॐ सोमाय नमः” जप करें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज आपका सामाजिक दायरे में तेजी से विस्तार होगा और नए प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़ने के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर आप पहले से अधिक सजग रहेंगे, जिससे दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आएगा।

उपाय- पीला कपड़ा/रुमाल अपने पास रखें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। युवा वर्ग को कुछ कारणों से फिलहाल करियर से जुड़ी योजनाओं को आगे के लिए स्थगित करना पड़ सकता है, लेकिन इसे अस्थायी स्थिति मानें। समय रहते अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, अन्यथा आलस के कारण आपके कामों में बार बार बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

उपाय- सरल जीवनशैली रखें (बहुत चमक-दमक/दिखावा न करें)।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कारोबार में अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही से नुकसान होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए आपकी सक्रिय मौजूदगी और पूरी एकाग्रता बेहद आवश्यक रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, हालांकि गलत खानपान के कारण पेट से जुड़ी हल्की फुल्की समस्या हो सकती है।

उपाय- सुबह उठकर पौधे को पानी दें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण नियम बनायेंगे। आपकी सोच और निर्णयों को घर के सदस्यों का समर्थन मिलेगा। किसी पड़ोसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है।

उपाय- भगवान को सफेद फूल चढ़ाएं।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज किसी महत्वपूर्ण काम को दूसरों के भरोसे न छोड़ें। ऑनलाइन शॉपिंग में समय और धन दोनों खर्च होगा, इसलिए बजट का ध्यान रखना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों को बेकार की चर्चाओं से दूरी बनाए रख कर अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

उपाय- साधारण, सरल और सादा जीवन शैली रखें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। घर के किसी सदस्य के विवाह से संबंधित मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती हैं, जिससे पारिवारिक माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा। बातचीत करते समय शब्दों के चयन में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि छोटी सी बात भी गलतफहमी का कारण बन सकती है।

उपाय- रोज़ “ॐ शनैश्चराय नमः” जप करें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और उनके साथ हंसी खुशी भरे पल बिताने का अवसर मिलेगा। भाइयों के सम्पर्क से किसी कारोबारी डील को फाइनल करेंगे।

उपाय- सुबह व्यायाम/योग/सूर्य नमस्कार करें।

आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in

