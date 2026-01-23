आज का राशिफल 24 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Main Menu

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आने वाले दिनों में बड़े फैसलों में

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आने वाले दिनों में बड़े फैसलों में अपनों की सलाह आपके लिए सहारा बनेगी। पारिवारिक अनुभव के कारण आपके निर्णय अधिक सटीक रहेंगे। जीवनसाथी के साथ आज किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद होने की सम्भावना है।
उपाय- लाल वस्त्र, लाल मसूर, गुड़, गेहूं, तांबा, लाल झंडा रविवार को दान करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज किसी अप्रत्याशित व्यापारिक परिवर्तन से लाभ मिलने की सम्भावना बनती है, इसलिए बेहतर होगा की आज आप सभी परिस्थितियों पर पैनी नज़र रखें और समय रहते सही निर्णय लेकर अवसर का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें।
उपाय- दूध, दही, चावल, मिश्री, घी, खीर, मक्खन खाएं।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज आपको कुछ ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, जिनके अनुभव और विचार आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करेंगे। आज का दिन सीख और प्रेरणा से भरपूर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल की कमी दिखाई देगी।
उपाय- ज्यादा तला-भुना और शराब से बचें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज क्रोध और जल्दबाज़ी में आकर व्यावसायिक निर्णय लेने से परेशानी बढ़ सकती हैं। बेहतर होगा कि शांत रहकर और धैर्य से स्थिति को समझकर ही कोई निर्णय लें। संतान विदेश में पढ़ने की अपनी इच्छा आपके सामने जाहिर करेंगे।
उपाय- घर में साफ-सफाई रखें, कचरा जमा न होने दें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज किसी नए कार्य या परियोजना को शुरू करने से पहले उससे जुड़े कानूनी औपचारिकताओं और तकनीकी प्रक्रियाओं की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि सोच-समझ कर लिया गया निर्णय ही भविष्य में स्थिरता और सफलता प्रदान करेगा।
उपाय- दिन में इलायची (छोटी) खाएं।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज घरेलू जीवन में लंबे समय से अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का अनुकूल अवसर मिलेगा। इससे घर का वातावरण अधिक व्यवस्थित बनेगा और मन में संतोष की अनुभूति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा।
उपाय- गाय को गुड़ खिलाएं।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में पिछले कुछ समय से चला आ रहा मानसिक दबाव आज धीरे धीरे कम होता दिखाई देगा। हालात आपके अनुकूल होते महसूस होंगे, जिससे मन में हल्कापन आएगा और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है।
उपाय- टूटी-फूटी चप्पल न पहनें, न रखें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं या पूर्व में किए गए प्रयास अब लाभ देने लगेंगे। इससे आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आत्मविश्वास भी पहले से बेहतर महसूस होगा।
उपाय- चौमुखी दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज का दिन किसी नई योजना या निवेश के लिए अनुकूल नहीं प्रतीत हो रहा है। उतावलेपन में लिया गया आर्थिक निर्णय आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है इसलिए धैर्य बनाए रखना बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा।
उपाय- हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

