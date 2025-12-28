Ayodhya Ram Mandir : जानें प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का पूरा Schedule, 31 दिसंबर को राजनाथ सिंह करेंगे धर्म ध्वजारोहण

Main Menu

Ayodhya Ram Mandir : 31 दिसंबर को अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस दिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मां अन्नपूर्णा मंदिर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। वे राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के मुख्य कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति भी रहेगी।

मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए गोपाल राव ने बताया कि इस संबंध में शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी, यानी 31 दिसंबर को इस महोत्सव का प्रमुख आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामलला और राम दरबार के दर्शन करेंगे, मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे और अंगद टीला पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे।

राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला यह प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव पांच दिनों तक चलेगा। आयोजन की औपचारिक शुरुआत 27 दिसंबर से मंडल पाठ के साथ होगी, जो 2 जनवरी तक निरंतर चलेगा। इस मंडल पाठ का आयोजन उडुपी की पेजावर पीठ के जगद्गुरु माध्वाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ महाराज के मार्गदर्शन में किया जाएगा। दक्षिण भारत से आए विद्वान आचार्यों की टीम पहले ही अयोध्या पहुंच चुकी है।

इस धार्मिक महोत्सव में कई प्रमुख अतिथियों की सहभागिता भी तय है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 28 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे और मंडल पाठ में भाग लेंगे। यह उनका पहला अवसर होगा जब वे राम मंदिर के दर्शन करेंगे।

महोत्सव के दौरान भक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ विशेष आकर्षण रहेंगी। 29 दिसंबर से संगीतमय श्रीरामचरितमानस पाठ और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा और सुरेश वाडकर अपनी विशेष प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भावविभोर करेंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत के शास्त्रीय कलाकारों और छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। अंगद टीला पर राम कथा, भजन, नृत्य नाटिका, रामलीला और देशभक्ति से जुड़ा काव्य पाठ भी आयोजित होगा।

29 और 30 दिसंबर को अंगद टीला परिसर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं द्वारा विशेष शैली में रामलीला प्रस्तुत की जाएगी। इसमें गायन, नृत्य और संवाद के माध्यम से रामायण और रामचरितमानस के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत रूप में मंच पर उतारा जाएगा।

इस आयोजन में श्रद्धालुओं की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। संगीतमय मानस पाठ के दौरान भक्त पाठ करने वाली टीम के साथ सहभागिता कर सकेंगे। अग्रिम पंक्तियों में बैठने वाले श्रद्धालुओं को श्रीरामचरितमानस ग्रंथ भी उपलब्ध कराया जाएगा।

