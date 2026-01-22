Main Menu

Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर में समय से पहले बंद हो रहा प्रवेश, श्रद्धालुओं की बढ़ी मुश्किलें

22 Jan, 2026 10:09 AM

ayodhya ram mandir

रामलला के दर्शन की अभिलाषा लेकर देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को इन दिनों भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित समय से काफी पहले ही प्रवेश द्वार बंद किए जा रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों भक्त बिना दर्शन किए वापस...

Ram Mandir Crowd Management : रामलला के दर्शन की अभिलाषा लेकर देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को इन दिनों भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित समय से काफी पहले ही प्रवेश द्वार बंद किए जा रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों भक्त बिना दर्शन किए वापस लौटने को मजबूर हैं।

क्या है मुख्य समस्या ?
रिपोर्टों के मुताबिक, रात 9:00 या 10:00 बजे के निर्धारित समय के बजाय, कई बार प्रवेश द्वार 8:30 बजे ही बंद कर दिए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि दर्शन के लिए उमड़ रही बेतहाशा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाना पड़ रहा है। मंदिर परिसर के भीतर चल रहे निर्माण कार्य के कारण भक्तों के बैठने और रुकने की जगह सीमित हो गई है, जिससे भीड़ का दबाव मुख्य द्वार पर बढ़ जाता है।

श्रद्धालुओं पर असर
दूर-दराज के राज्यों से आए भक्तों को रात बिताने के लिए मजबूरन होम-स्टे या धर्मशालाओं की शरण लेनी पड़ रही है। कई भक्त सुबह 3:00 बजे से ही कतारों में लग जाते हैं, लेकिन शाम तक नंबर न आने और अचानक गेट बंद होने से उनमें निराशा और आक्रोश देखा जा रहा है।

प्रशासन और ट्रस्ट की स्थिति
अयोध्या पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां क्राउड मैनेजमेंट को प्राथमिकता दे रही हैं ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन अभी भी आम श्रद्धालुओं के लिए सीमित हैं। ट्रस्ट और सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस बात को लेकर मंथन जारी है कि सुरक्षा से समझौता किए बिना आम भक्तों को वहां तक कैसे ले जाया जाए।

भक्तों के लिए सलाह
यदि आप अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह के स्लॉट में दर्शन के लिए सुबह 5:00 बजे तक कतार में लगने की कोशिश करें। मंगलवार से गुरुवार के बीच भीड़ तुलनात्मक रूप से कम होती है। जाने से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर समय की जांच अवश्य करें।

