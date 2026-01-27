Ayodhya Ram Mandir : राम भक्तों के लिए बड़ी खबर ! राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव, जानिए नया दर्शन सिस्टम

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में इन दिनों प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन को दर्शन की व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा है। भक्तों की सुविधा और...

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में इन दिनों प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन को दर्शन की व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा है। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने मिलकर नई व्यवस्थाएं लागू की हैं, ताकि दर्शन प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित बनी रहे।

पहले राम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए पांच कतारें लगाई जाती थीं, लेकिन अब बढ़ती भीड़ को देखते हुए इनकी संख्या सात कर दी गई है। वहीं मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नौ अलग-अलग लाइनें बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की आवाजाही को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना और अव्यवस्था से बचना है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा कर दिया गया है तथा तैनात सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है।

राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे एसपी रामाचारी दुबे के अनुसार, हाल के दिनों में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले कम भीड़ के समय पांच कतारों से ही काम चल जाता था, लेकिन अब संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए गर्भगृह और प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त कतारें बनानी पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दर्शन के दौरान किसी भी भक्त को परेशानी न हो।

प्रयागराज में माघ मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं के कारण भी अयोध्या में भीड़ और बढ़ गई है। इसे देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच भक्तों में श्रीराम के दर्शन को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर-दूर से आए श्रद्धालु लंबी कतारों में शांतिपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या इन दिनों भक्ति, आस्था और श्रद्धा के अद्भुत वातावरण में डूबी हुई नजर आ रही है।