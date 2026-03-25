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Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में राम जन्मोत्सव की धूम, पूरे दिन खुला रहेगा रामलला का दरबार, होगा दिव्य सूर्य तिलक

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 09:47 AM

ayodhya ram mandir

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में इस वर्ष की रामनवमी बेहद खास होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट का मुख्य फोकस इस बात पर है कि दूर-दराज से आने वाले भक्तों को...

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Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में इस वर्ष की रामनवमी बेहद खास होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट का मुख्य फोकस इस बात पर है कि दूर-दराज से आने वाले भक्तों को दर्शन में कोई असुविधा न हो।

दर्शन और समय सारणी
अनवरत दर्शन: रामनवमी के पावन दिन मंदिर के कपाट पूरे दिन खुले रहेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

अनुष्ठान: उत्सव की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से होगी, जो पूर्वाह्न 11:00 बजे तक चलेगी।

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सूर्य तिलक: दोपहर 12:00 बजे जन्मोत्सव के ठीक समय पर सूर्य की किरणें प्रभु के मस्तक का अभिषेक करेंगी, जो एक अलौकिक दृश्य होगा।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं
गर्मी से राहत: दर्शन मार्ग पर विशेष मैट बिछाए जाएंगे और धूप से बचाने के लिए कैनोपी (छाया) का प्रबंध किया गया है।

सजावट: रामलला का दरबार फूलों से महकेगा और शाम को मंदिर का शिखर आधुनिक फसाड लाइटिंग से जगमगा उठेगा।

प्रसारण: जो भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए नगर में जगह-जगह एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है।

प्रसाद: जन्मोत्सव पर भगवान को लगभग 6 क्विंटल पंजीरी का विशेष भोग लगाया जाएगा।

आगामी कार्यक्रम
मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के अनुसार, रामनवमी तक परिसर के अन्य मंदिरों (सूर्य, गणेश, शिव और दुर्गा मंदिर) के शिखरों पर ध्वजारोहण कर दिया जाएगा। 

इस दिन हनुमान मंदिर और शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी। इस विशिष्ट आयोजन में लगभग 50 चुनिंदा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है।

अयोध्या इस समय पूरी तरह से भक्ति और उल्लास के रंग में डूबी हुई है, जहां बधाई गान की गूंज वातावरण को और भी पावन बना रही है।

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